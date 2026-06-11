Scaloni confirmó el reemplazo de Balerdi: la lista final de Argentina en el Mundial

Listo: ya está el reemplazo de Balerdi y quedó la lista final de Argentina en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, confirmó quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. El elegido por el entrenador fue nada menos que Marcos Senesi, el zaguero zurdo que acaba de pasar de Bournemouth a Tottenham.

De esta manera, la "Albiceleste" ya tiene a su nómina final para afrontar la 23° Copa del Mundo de fútbol de la historia, a excepción de algún imprevisto de última hora. La delegación nacional permanecerá en el hotel de concentración de Kansas City en Estados Unidos, ubicado a unos 20 minutos en micro del gigantesco predio de entrenamiento. El plantel capitaneado por el crack Lionel Messi está mentalizado para defender el título conseguido hace tres años y medio en Qatar.

Así quedó la lista final de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con Senesi por Balerdi

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

Listo: ya está el reemplazo de Balerdi y quedó la lista final de Argentina en el Mundial 2026.

El itinerario de la Selección Argentina hacia el Mundial