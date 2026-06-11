Scaloni confirmó el reemplazo de Balerdi: la lista final de Argentina en el Mundial

Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, confirmó quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. El elegido por el entrenador fue nada menos que Marcos Senesi, el zaguero zurdo que acaba de pasar de Bournemouth a Tottenham.
De esta manera, la "Albiceleste" ya tiene a su nómina final para afrontar la 23° Copa del Mundo de fútbol de la historia, a excepción de algún imprevisto de última hora. La delegación nacional permanecerá en el hotel de concentración de Kansas City en Estados Unidos, ubicado a unos 20 minutos en micro del gigantesco predio de entrenamiento. El plantel capitaneado por el crack Lionel Messi está mentalizado para defender el título conseguido hace tres años y medio en Qatar.
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Así quedó la lista final de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con Senesi por Balerdi
- Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
- Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Facundo Medina.
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.
- Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J.
- Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J.
- Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.
El itinerario de la Selección Argentina hacia el Mundial
- Entrenamientos, cada vez con mayor intensidad, en el predio de Kansas hasta el domingo 14 de junio. Descanso siempre en el hotel ubicado a unos 20 minutos en micro.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.