Cuatro años después: el supuesto video por el que el Papu Gómez se quedó "para siempre afuera" de la Selección Argentina

El posible motivo por el que Scaloni borró al Papu Gómez.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, mientras la Selección se prepara para defender la corona, un viejo video volvió a circular en las redes sociales y reavivó uno de los grandes enigmas de aquel plantel campeón: por qué Alejandro "Papu" Gómez, una de las piezas del proceso, dejó de tener lugar en el equipo de Lionel Scaloni justo en la recta final de Qatar 2022. La imagen que se viralizó remite a un episodio concreto, y la teoría que volvió a instalarse es tan picante como difícil de comprobar.

El enojo de Lionel Scaloni

El material que reflotó la cuenta ModoScaloneta corresponde a los días previos al cruce de cuartos de final ante Países Bajos, el 9 de diciembre de 2022. En aquella antesala, Scaloni se mostró visiblemente molesto por las filtraciones que salían de los entrenamientos a puertas cerradas, en particular la información sobre el estado físico de Rodrigo De Paul, de quien había trascendido que se había hecho estudios por una posible molestia muscular.

El fastidio del entrenador quedó registrado en un cruce que se hizo famoso: ante la insistencia de la prensa, Scaloni llegó a deslizar que no sabía si algunos "jugaban para Argentina o para Holanda", en alusión a quienes alimentaban esas versiones. El técnico, celoso como pocos del hermetismo interno, dejó en claro que esas fugas de información lo irritaban especialmente en la previa de un partido decisivo.

Papu Gómez habría sido quién filtró información

Aquí aparece la incógnita que volvió a encender el debate. Según aseguran en redes, Scaloni habría sospechado que parte de esa información salía del propio vestuario y que el "Papu" estaría entre quienes la filtraban. Esa presunción, insisten los usuarios, habría sido determinante para que el mediocampista quedara relegado y, con el tiempo, "para siempre afuera" de la consideración del cuerpo técnico.

Conviene aclarar que se trata de una versión no confirmada. El parte oficial de aquel momento indicó que Gómez era baja por un esguince de tobillo, y a lo largo de estos años circularon otras hipótesis sobre su alejamiento, ninguna corroborada oficialmente. Lo cierto es que el "Papu" no volvió a sumar minutos con la camiseta argentina y que su carrera quedó marcada poco después por una sanción de dos años por doping, tras dar positivo por terbutalina.

Papu Gómez habría filtrado la lesión de De Paul.

Hoy, con la sanción ya cumplida y el campeón del mundo intentando reconstruir su presente, el video reabrió viejas heridas. Mientras Scaloni nunca avaló esa teoría y públicamente sostuvo siempre su afecto por Gómez, al punto de decir que "merecería estar acá", en las redes la pregunta sigue dando vueltas: ¿fue una lesión, una decisión táctica o una cuestión de confianza la que terminó borrando al "Papu" del mapa de la Scaloneta?