En A24 revelaron un dato que destruye a Adorni: "Carpeta con…”

En una emisión de A24 revelaron un dato que expone completamente a Manuel Adorni ante la justicia.

La polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, parece no tener fin y se siguen sumando nuevos capítulos a la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, en una emisión de A24, revelaron un detalle inédito que expone completamente al funcionario oficialista.

Manuel Adorni quedó envuelto en una fuerte polémica luego de reconocer que omitió más de medio millón de dólares en sus Declaraciones Juradas patrimoniales. El funcionario justificó la omisión afirmando que esos fondos provenían de una inversión inicial de US $200.000 en Bitcoin, la cual le generó una ganancia de US $300.000.

Asimismo distintos videos de entrevistas y clases virtuales del pasado desmienten el relato del funcionario. En registros de 2021 y 2022, el actual Jefe de Gabinete aseguraba públicamente no tener Bitcoins y afirmaba que ni siquiera lo consideraba una inversión.

En este contexto, durante una transmisión de A24, una periodista aseguró: “En principio la justicia ordenó armar un archivo, una suerte de carpeta, donde se están incluyendo todas las entrevistas que ha dado Manuel Adorni puntualmente sobre esta moneda. También aquellas entrevistas que terminan siendo contradictorias, cuando él dijo ‘todo lo que tenía que estar declarado, está declarado’ y después aparece corrigiendo con 22 documentos todas las declaraciones juradas de él desde que asumió como funcionario público”.

Sigue el caso por presunto enriquecimiento ilícito y Adorni esta al horno nuevamente

El jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial en una causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por haber blanqueado más de USD 500.000 que no estaban declarados, amparándose en el régimen de "inocencia fiscal" para justificar esos fondos, dejará su cargo como vocero presidencial. Sin embargo, por decisión del presidente Javier Milei, continuará desempeñándose como jefe de Gabinete para La Libertad Avanza.

