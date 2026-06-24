La informalidad es un proyecto político

El universo de empleadores registrados se redujo de 512.357 a 485.909, a un ritmo de 31 empresas cerradas por día, en lo que va del gobierno de Milei.

La Argentina de Milei muestra la siguiente foto del mercado laboral: hay más población ocupada, el desempleo es estable, se destruyeron casi 250.000 trabajos registrados y hubo un crecimiento impresionante de 600.000 trabajos informales. Esta evolución corresponde al período que va del primer trimestre del 2024 al mismo período de este año y los cálculos fueron realizados por Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma.

Las cifras oficiales del INDEC fueron las siguientes, en el primer trimestre de 2026: la desocupación fue de 7,8% y un año antes había sido prácticamente la misma; la informalidad trepó al 44,2%, 2,2 puntos más que en el primer trimestre de 2025. En los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH, ese porcentaje equivale a casi 6 millones de personas. Proyectado al conjunto del mercado laboral, la cifra se acerca a los 10 millones de trabajadoras y trabajadores.

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Esta descripción del mercado laboral, para cualquier otro país latinoamericano, tendría una evaluación relativamente satisfactoria. Sin embargo, para la economía argentina es un cuadro dramático porque está modificando la estructura de funcionamiento de las relaciones laborales y, en especial, está rompiendo el vínculo del trabajador con la organización gremial. De este modo, se está alterando la subjetividad social sobre la representación política y sindical, un rasgo distintivo de la sociedad argentina respecto del resto de la región.

La informalidad récord provoca varias rupturas

La continuidad de políticas que van degradando el entramado productivo y laboral expanden la economía informal. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de información oficial, cerraron 26.448 empresas desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta marzo de 2026. El universo de empleadores registrados se redujo de 512.357 a 485.909, a un ritmo de 31 empresas cerradas por día.

Qué ocurre con la representación política cuando una parte creciente de la fuerza laboral queda por fuera de la organización gremial y, por lo tanto, de la red de cobertura previsional y de salud. El trabajador informal tiene menos previsibilidad y la urgencia cotidiana impide proyectar el futuro. De esta forma, la política, entendida como la intervención en el entorno cercano para modificar la realidad, se vuelve algo ajeno y la organización colectiva es más difícil.

En esta instancia resulta interesante rescatar los aportes del sociólogo francés Robert Castel (1933-2013) respecto de la informalidad laboral, que describió como una de las expresiones más claras de la crisis contemporánea y un síntoma de la destrucción de las protecciones sociales que garantizaban un trabajo estable y formal.

Castel recuerda que, históricamente, el paso de la servidumbre al trabajo asalariado libre se logró mediante dos pilares: el derecho laboral y la protección social. En la llamada "sociedad salarial" de la posguerra, tener un contrato formal no solo significaba un ingreso, sino que otorgaba identidad, derechos y certidumbre hacia el futuro. El trabajo formal se convirtió en el principal soporte del individuo, otorgándole independencia y capacidad de acción en la sociedad.

Con el avance de las políticas neoliberales desde la década de 1990, Castel advirtió que la desregulación destruyó la estabilidad y alentó el crecimiento de la informalidad y la precarización. Así, el trabajo informal y el desempleo empujan a los trabajadores a una "zona de vulnerabilidad" o precariedad. En este estado, los trabajadores pierden las protecciones que estructuran sus vidas y quedan librados a la inestabilidad.

El riesgo de naturalizar la informalidad y la flexibilización, como promueve la Argentina de Milei, es que presiona a los trabajadores a renunciar a sus derechos a cambio de ingresos de supervivencia. Castel advierte que, cuando la informalidad se vuelve estructural, se agrava el proceso de desafiliación social.

La desafiliación se define como un recorrido en el que el individuo pierde su inserción en el mercado de trabajo formal y, simultáneamente, se fragilizan sus lazos comunitarios. La informalidad no es solo un problema económico, sino una ruptura en la pertenencia social.

La informalidad laboral trepó al 44,2% en el primer trimestre de este año, 2,2 puntos más que en igual período de 2025. Imagen: ChatGPT.

Trabajar solo para subsistir

Argentina tiene una historia sindical de elevada densidad que la diferencia de otras experiencias regionales. Sin embargo, el debilitamiento deliberado de las organizaciones gremiales por parte de la representación política del poder económico, hoy ejercida por Javier Milei, y también por la complicidad de algunos dirigentes sindicales, está definiendo una transformación estructural.

La sociedad laboral del establishment impone que tener trabajo no implique estabilidad ni posibilidad de proyectar un futuro mejor. Solo entrega la posibilidad de buscar el ingreso inmediato para la subsistencia. De este modo, la eventualidad de un proyecto colectivo pierde terreno frente a la supervivencia individual.

Gran parte de quienes pierden el empleo formal no pasan directamente a la desocupación, sino que quedan atrapados en lo que se denomina empleo-refugio. Entre ellos, sobresalen los vinculados a las plataformas, como Uber y Cabify en transporte de pasajeros, o Rappi y PedidosYa en entrega de mercadería a domicilio.

Las estadísticas laborales los anotan como ocupados, pero la calidad de esos empleos es de menor rango. Sobre la base del último informe del INDEC, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas explica que, en los últimos tres años, “se expandió el rebusque a través del autoempleo, mientras se redujeron los puestos de trabajo formales, consolidando un deterioro en las condiciones de inserción laboral”. El reporte calcula que el cuentapropismo pasó de 22,0% a 24,2% entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025, llegando así al nivel más alto de los últimos años, con excepción de la pandemia.

Crecer sin crear empleos de calidad

El informe de EDIL, del IIEP-UBA-Conicet, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, apunta, además, que la actividad económica se recupera en algunos sectores pero sin generar empleo formal. En comparación con 2023, la tasa de empleo cayó 0,2 puntos porcentuales. El INDEC informó que la economía creció 2,3% en el primer trimestre de este año, con caídas de la industria y de la construcción, y avances en sectores primarios, la intermediación financiera y el sector de hoteles y restaurantes.

La economía crece poco, pero crece, sin generar puestos de trabajo de calidad. Aquí aparece uno de los objetivos del programa liberal-libertario. Además de la baja de los costos laborales, el nudo central de la estrategia oficial es alterar la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Para consolidar este escenario, la informalidad laboral funciona como una herramienta para diseñar un mercado de trabajo flexible, de bajo costo y sin la red de protección sindical.

El debate laboral es, por lo tanto, político. Con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad se va configurando un mercado laboral precario y débil para discutir condiciones y salarios. La desarticulación del proyecto productivo por parte del modelo de Milei (del poder económico) deriva en el retroceso del trabajo registrado. La desindustrialización, el cierre de pymes y la fragilidad del mercado interno, con salarios deprimidos y sindicatos debilitados, son las condiciones materiales para rediseñar la sociedad argentina, para que sea más parecida a la peruana o ecuatoriana que a la Argentina pasada de integración y movilidad social ascendente.

El dato de la desocupación del INDEC puede actuar como anestesia estadística para la narrativa libertaria. La informalidad creciente muestra la transformación de fondo de una sociedad donde trabajar ya no garantiza derechos ni niveles de ingresos dignos. Para gran parte de los trabajadores empieza a modificarse, entonces, la forma de representación, su vínculo con la política y su capacidad de construir un proyecto colectivo. Este es el verdadero drama del mercado laboral en la Argentina de Milei.