El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los números de las tasas de actividad, empleo y desocupación correspondientes al primer trimestre de 2026. Según el organismo, la tasa de desocupación promedio se ubicó en el 7,8%. Dentro del universo de las personas con problemas de empleo, el área con la tasa más alta de desocupación en todo el país es el eje San Nicolás-Villa Constitución, donde el desempleo llega al 10,4%. Le sigue Bahía Blanca-Cerri con un 10,1% y los Partidos del Gran Buenos Aires, donde la cifra alcanza el 9,7%.

Si bien desde el discurso oficial del gobierno de Javier Milei se intenta mostrar una estabilización, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) revelan tensiones estructurales que el modelo económico no logra resolver. En particular, la cifra de desocupados es solo la punta del iceberg de un problema mayor: la presión sobre el mercado de trabajo, que incluye a quienes tienen empleo pero buscan otro o están dispuestos a trabajar más horas, alcanza al 29,6% de la población económicamente activa (PEA).

La calidad del empleo es otro punto crítico: el informe destaca que el 44,2% de la población ocupada se encuentra en la informalidad laboral, lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto implica que casi 6 millones de trabajadores carecen de protecciones básicas y derechos jubilatorios. Según el INDEC, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, pero de ese grupo, un alarmante 37,9% no cuenta con descuento jubilatorio. Esta precarización del salario, sumada a una tasa de subocupación que subió significativamente al 11,1%, refleja un escenario donde tener trabajo ya no es garantía de estabilidad ni de ingresos suficientes.

El mapa del desempleo: San Nicolás y el Conurbano, los más castigados

La frialdad del promedio nacional del 7,8% se disuelve al observar las profundas asimetrías regionales que persisten en el país. La desocupación no afecta a todos por igual, y las áreas industriales y los grandes centros urbanos son los que más sufren el enfriamiento de la actividad económica. El área con la tasa más alta de desocupación en todo el país es el eje San Nicolás-Villa Constitución, donde el desempleo llega al 10,4%. Le sigue de cerca Bahía Blanca-Cerri con un 10,1% y los Partidos del Gran Buenos Aires, donde la cifra alcanza el 9,7%, afectando a 615.000 personas en ese populoso cordón.

En términos regionales, el Gran Buenos Aires encabeza la lista con un 8,7% de desocupación, seguido por la Región Pampeana con un 8,2%. Otras ciudades con indicadores alarmantes son el Gran Resistencia (9,7%) y Mar del Plata (9,3%). Por el contrario, las tasas más bajas se registraron en regiones como el Noroeste (4,9%) y la Patagonia (5,0%), aunque en esta última zona se observan situaciones críticas como en Río Gallegos, donde el desempleo trepa al 8,5%.

La disparidad es tal que, mientras en Santiago del Estero la desocupación es casi inexistente (0,7%), en los grandes conglomerados de más de 500.000 habitantes el promedio asciende al 8,3%, evidenciando que el modelo de Milei no logra generar oportunidades en los centros productivos más importantes del país.

El impacto demográfico de estas políticas es devastador para los sectores más vulnerables. La tasa de desocupación para las mujeres de 14 a 29 años es del 15,5%, mientras que para los varones del mismo rango etario se ubica en el 14,6%. Estas cifras duplican ampliamente el promedio nacional y confirman que la juventud es el sector que más barreras encuentra para insertarse en un mercado laboral cada vez más esquivo y precarizado.