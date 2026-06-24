Entradas para Valeria Lynch en el Hipódromo de La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Valeria Lynch se prepara para su recital en La Plata. (Crédito de foto: Mario Sar)

En pocos meses, la ciudad de La Plata se vestirá de gala para recibir a una de las máximas figuras de la canción popular en español. Valeria Lynch presentará un espectáculo único diseñado para revivir los momentos más intensos de su carrera, repasando aquellas composiciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva. La propuesta promete una puesta en escena de primer nivel tecnológico, acompañada por una banda en vivo que potenciará la energía de sus interpretaciones y un repertorio cargado de recuerdos. Se anticipan una gran convocatoria, que consolidará la presentación como uno de los acontecimientos culturales más destacados de la agenda cultural de este año.

Valeria Lynch en La Plata: venta de entradas y precios

Valeria Lynch es una de las cantantes argentinas más influyentes, reconocida por su potente registro vocal y su fuerte impronta interpretativa sobre los escenarios. El esperado recital se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas, abriéndose las puertas del establecimiento a partir de las 19:00 horas para el ingreso ordenado del público. El escenario elegido para la velada es el histórico Hipódromo de La Plata, ubicado sobre la Avenida 44.

Las entradas ya están disponibles de manera digital mediante la plataforma Livepass. Los valores de los tickets varían de acuerdo a la ubicación: la Platea Platinum tiene un costo de 130,000 pesos, la opción Gold se ubica en 110,000 pesos y la Silver cuesta 80,000 pesos. Para quienes prefieran la ubicación en Generales Gradas, el valor es de 60,000 pesos, mientras que el pase de estacionamiento se vende a 25,000 pesos.

Cabe destacar que estos precios no incluyen el correspondiente cargo por el servicio. Como beneficio exclusivo, los usuarios del Banco Provincia pueden adquirir sus pases financiados en hasta cuatro cuotas sin interés.

Valeria Lynch estará en septiembre en La Plata. (Crédito de foto: Fernando Ponzetto)

Valeria Lynch: una trayectoria de reconocimientos

Con una impecable trayectoria profesional que ya supera las cinco décadas, Valeria Lynch ha construido una popularidad indiscutida que trasciende generaciones. Su cancionero incluye himnos de la música romántica y popular como "Me das cada día más", "Cada día más", "Como una loba" y "Señor amante", melodías que forman parte de la identidad cultural del continente. A lo largo de su historia musical ha recibido más de cuarenta premios internacionales, entre los que destaca el prestigioso premio Grammy a la Excelencia Musical.