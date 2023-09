Valeria Lynch reveló lo que nadie sabía sobre su vida: "Todos"

La cantante de éxitos como Me das cada día más contó lo que nadie sabia sobre ella. La anécdota que dejó a Nico Occhiato sin palabras.

Valeria Lynch es una de las cantantes más populares del país. Con más de 50 años de carrera y casi 30 discos en su haber, la artista llena los estadios y teatros cada vez que se presenta. Sin embargo, hay un detalle de su vida que nadie conoce y fue la propia Valeria la encargada de sacarlo a la luz.

La interprete de hits como Me das cada día más visitó Nadie Dice Nada, el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, y repasó sus inicios en la música. Fue allí que reveló siempre utilizó un nombre artístico y compartió con los televidentes/oyentes del programa su verdadero nombre.

"Yo veía una novela que se llama Los Hermanos donde Dora Baret hacía el personaje principal y se llamaba Valeria. Yo tenía 14 años y decía: 'Yo quiero cantar y llamarme como ella`", relató la cantante. Fue así que se le ocurrió "cambiarse" el nombre: "Yo empezaba a cantar, iba a estudiar a las academias de canto y cuando me preguntaban 'Cómo te llamás' yo decía 'Valeria'".

Pero el momento bisagra llegó cuando Alejandro Romay, dueño de El Nueve, la convocó. "Empecé a los 18 años a cantar en televisión, en un programa en Canal 9. Había un productor en el programa Sábados de la Bondad que se llamaba Jorge Torres y me dice 'Nena ¿Cómo te llamás?', 'Valeria', le dije yo. 'Valeria qué?', 'Lancellotti', 'Nooo, es muy largo ese nombre, a ver...vení', había guías de teléfono, la abrió y dijo 'Lynch, ¿te gusta?' y yo que quería cantar le dije sí", recordó la artista entre risas.

A continuación, ante la sorpresa del equipo de Nadie Dice Nada, Valeria reveló cuál es el nombre que figura en su DNI: "Mi nombre real es María Cristina". Al escuchar esta historia, Occhiato quiso saber si sus hijas la llamaban por su nombre real o usaban también el artístico. "Todos me llaman 'Val'", indicó la artista.

Valeria Lynch destruyó a Patricia Sosa: "Que siga"

Valeria Lynch volvió a hablar de una examiga del mundo de la música: Patricia Sosa. La artista aprovechó un momento de la entrevista que le hicieron en América TV para referirse a su colega, con la que se peleó hace varios años, la cantante le tiró un palito en pleno vivo sobre un hecho ocurrido hace un tiempo, pero que todavía no le perdona.

La artista de 71 años estuvo invitada en Noche Al Dente, el programa que conduce Fernando Dente. Entre otras cosas repasó su trayectoria artística, su actualidad laboral, pero además no dudó en responder una pregunta picante vinculada a Patricia Sosa, una artista que junto a ella marcó una generación.

"¿Harías un cover con Patricia Sosa?", le preguntó Dente mientras Valeria miraba con incomprensión. "No... de eso mejor... para mi eso es fin. Me dolió, no me enojó. Yo para que me enoje ¿sabés lo que tienen que hacerme? Y no me hizo mucho todavía", afirmó la cantante de "Qué ganas de no verte nunca más".

Cabe recordar que Valeria Lynch y Patricia Sosa fueron amigas durante muchos años, pero hubo una coincidencia de fechas en sus respectivos shows durante la pandemia y la relación llegó a su fin. "Ya está, fue, persiana bajísima. Que siga vendiendo entradas hablando de mí...", cerró Lynch, muy filosa.