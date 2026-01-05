Un experto en informática apuntó contra Google Chroome

Google Chrome, uno de los navegadores más utilizados del mundo, vuelve a estar en el centro de críticas por parte de un experto en informática que aseguró que muchos de los problemas que enfrentan los usuarios con el navegador no son inevitables, sino consecuencia de cómo está diseñado y configurado.

Entre los principales cuestionamientos, el especialista mencionó su consumo excesivo de recursos, impacto en la batería de los equipos y cierta “pesadez” al manejar múltiples pestañas o extensiones.

La crítica no se limita a un comentario aislado: pone sobre la mesa la experiencia cotidiana de usuarios que sienten que Chrome puede ser lento o ineficiente en comparación con otras opciones. Además de señalar fallas, el experto propone pasos prácticos para mejorar el rendimiento o, en algunos casos, considerar navegadores alternativos.

Qué cuestiona el experto sobre Google Chrome

Una de las observaciones más frecuentes en torno a Chrome es su alta demanda de memoria RAM y procesamiento. Incluso en equipos modernos, abrir muchas pestañas o extensiones puede llevar al navegador a utilizar una porción significativa de recursos, lo que se traduce en:

Lentitud general del sistema.

Mayor consumo de batería en laptops.

Calentamiento del equipo con sesiones prolongadas.

El experto sostiene que este comportamiento es uno de los mayores motivos de frustración entre usuarios, especialmente en equipos con recursos más limitados.

Pestañas que “se comen” recursos

Chrome mantiene cada pestaña y cada extensión en procesos separados, lo que tiene beneficios de estabilidad (evita que un solo error cierre todo), pero también implica un uso más intensivo de memoria. Si bien esto es una decisión de diseño, muchos usuarios no son conscientes de las implicancias y perciben la experiencia como “pesada” o ineficiente.

Impacto en batería y rendimiento general

El uso intensivo de recursos no solo afecta la velocidad, sino también la autonomía de las baterías en notebooks y dispositivos móviles. El experto indicó que, al compararse con otros navegadores más ligeros, Chrome tiende a agotar la batería más rápido en tareas similares, como reproducir video o mantener varias pestañas abiertas en segundo plano.

Qué debés hacer según el especialista

El experto sugiere algunos pasos clave para mejorar la experiencia sin abandonar el navegador, entre los cuales se destacan:

Reducir la cantidad de pestañas simultáneas abiertas .

Desactivar o eliminar extensiones innecesarias que consumen recursos, incluso cuando no se usan activamente.

Revisar y limpiar datos de navegación regularmente para evitar acumulación de caché o historial que pueda entorpecer el funcionamiento.

Estas acciones, sostiene, pueden marcar una diferencia sensible para usuarios que sienten que Chrome “se traba” o consume demasiada memoria.

Evaluar otros navegadores

Si tras aplicar ajustes el rendimiento sigue siendo insatisfactorio, el experto también recomendó considerar alternativas más ligeras o específicas para ciertos tipos de uso. Entre las opciones mencionadas están navegadores con enfoque en eficiencia energética o menor consumo de memoria, especialmente útiles en computadores con hardware moderado.