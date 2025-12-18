¿Tu Gmail está saturado? Limpiá la bandeja de entrada en 5 pasos

Gmail es una de las plataformas de correo más usadas en Argentina y el mundo, pero el uso cotidiano puede generar montones de mensajes que ya no son útiles: ofertas antiguas, alertas automáticas o newsletters que nunca leíste. Con unos pocos pasos podés simplificar tu bandeja y optimizar tu tiempo al buscar información relevante.

1) Empezá por los correos grandes

Gmail permite buscar mensajes según su tamaño, lo que es útil para borrar correos con archivos adjuntos pesados:

En la barra de búsqueda escribí: size:10MB para encontrar correos mayores a 10 MB. Ajustá el número (por ejemplo size:5MB) para filtrar según lo que necesites. Seleccioná los mensajes grandes y eliminá los que ya no sirven.

Este truco ayuda especialmente si tu cuenta está cerca del límite de almacenamiento.

2) Eliminá correos viejos

Los mensajes más antiguos suelen ser los menos relevantes. Para localizarlos:

Usá la búsqueda avanzada con: before:2024/01/01 (o la fecha que quieras). Seleccioná todos los correos que aparezcan. Eliminá en bloque los que no necesitás conservar.

Podés repetir con distintos rangos de tiempo hasta dejar la bandeja con lo esencial.

3) Ordená por categoría

Gmail separa automáticamente correos en pestañas como Principal, Social y Promociones. Las pestañas de Social y Promociones suelen acumular mensajes que no son urgentes:

Entrá a Promociones y Social. Seleccioná los correos más antiguos o los que no te interesan. Eliminá en bloque.

Esto libera espacio sin tocar los correos personales o importantes.

4) Archivá lo que quieras guardar pero no ver

Si no querés borrar correos pero sí despejar la bandeja principal:

Seleccioná los correos que querés guardar. Tocá Archivar. Esos mensajes se retirarán de la bandeja de entrada pero seguirán accesibles desde “Todos los correos”.

Esto mantiene tu correo ordenado sin perder información útil.

5) Desactivá notificaciones y boletines no deseados

Muchos correos llegan porque estás suscripto a boletines automáticos:

Abrí un correo de ese boletín. Buscá el enlace de “Cancelar suscripción” (unsubscribe). Hacé clic para dejar de recibir esos mensajes.

Reducir la llegada de correos nuevos ayuda a mantener la bandeja limpia por más tiempo.

Menos desorden, más productividad

Un Gmail saturado no solo es molesto, sino que puede hacerte perder tiempo valioso al buscar mensajes importantes o al gestionar tu día a día. Con estos pasos —desde eliminar mensajes grandes y viejos hasta usar filtros y archivar lo que querés conservar— podés limpiar tu bandeja de entrada en minutos y mantenerla ordenada con poco esfuerzo.

Una vez que lograste ordenar tu Gmail, lo ideal es mantenerlo así: comenzá a aplicar filtros y etiquetas para generar un orden a los nuevos correos. Organizar tu correo no es solo cuestión de espacio: es recuperar control sobre tu comunicación digital.