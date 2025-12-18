Marcha de la CGT: qué pasa con el transporte, ¿hay paro de colectivos, subtes y trenes?

La CGT convocó llamó a movilizarse este jueves 18 de diciembre a las 15 horas hacia Plaza de Mayo para manifestarse en contra del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha se enmarca dentro del paro nacional y se replica hacia las casas de Gobierno de cada provincia del país.

La convocatoria contará también con la presencia de los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Al anunciar la medida de fuerza, secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó: "La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático”.

El acto central de la CGT en Plaza de Mayo comenzará a las 15hs

Paro nacional y marcha de la CGT a Plaza de Mayo: qué pasa con el transporte público

Desde Emova y Trenes Argentinos confirmaron que los servicios funcionarán con normalidad durante toda la jornada de este jueves. Mientras que desde las empresas de colectivos tampoco anunciaron modificaciones en su servicio. Quienes circulen en vehículos propios deberán recordar que las zonas aledañas a Plaza de Mayo o incluso el Obelisco podrían estar cortadas o con tráfico debido a la movilización.

Cómo opera la línea del subte A durante la tarde del jueves 18 de diciembre

De acuerdo a lo que averiguó El Destape, la línea A opera:

Con servicio limitado entre Piedras y San Pedrito por operativo de seguridad en vía pública.

Se cerró Plaza de Mayo de la Línea A por indicación policial..

Al sumarse ATE a la medida de fuerza habrá ciertos servicios estatales que operarán con guardias mínimas o atención reducida según la adhesión en cada provincia y municipio. Están afectados este jueves 18 de diciembre: