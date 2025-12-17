Fortalecer la educación: La Rioja renovará el Incentivo Provincial de Educación para el 2026

Desde el gobierno de Ricardo Quintela confirmaron que La Rioja renovará el Incentivo Provincial para la Educación (IPE). Esto será a partir de enero del 2026.

Con el objetivo de incentivar y destinar fondos a la educación pública riojana, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna, y junto con ministro de Educación riojano, Ariel Martínez, informaron a medios locales que el IPE tendrá continuidad durante todo el 2026 y se cobrará dede el mes de enero.

En este sentido, se otorgará unmes más el pago del IPE, luego de una reunión entre gremios de la educación y el propio gobierno de La Rioja. De esta manera, los docentes seguirán con la incorporación de los 130 mil pesos por cargo.

Rechazo a la reforma educativa de Milei

Tras el anuncio de la reforma educativa, desde La Rioja alertaron por los cambios que impulsa el Gobierno libertario y el impacto que puede generar en el sistema público. Además, denunciaron la avanzada sobre los derechos laborales conquistados por parte de los docentes.

En diálogo con Radio La Torre, la asesora del Ministerio de Educación, Marisa Díaz, analizó el borrador del proyecto de la reforma educativa que el Gobierno nacional enviará al Congreso bajo el nombre de Ley de Libertad Educativa. El objetivo de la misma es derogar la Ley Nacional de Educación, vigente desde el gobierno kirchnerista.

La asesora señaló que el punto central de la reforma es el corrimiento del Estado nacional que pasa a ocupar un rol subsidiario en el que toman un rol más preponderante las familias y las provincias de manera individual. "Se transforma la noción de educación obligatoria y se reemplaza por una educación básica con contenidos mínimos y una fuerte "libertad" para que cada escuela arme su propio modelo. Un modelo completamente distinto que altera la organización, el financiamiento y las responsabilidades del sistema escolar”, exclamó.

Camino a la privatización

Para Díaz, este nuevo proyecto plantea la avanza privatista al sistema educativo, en paralelo con un desfinanciamiento y restringiendo aportes federales a áreas puntuales como alfabetización. “Si el Estado se retira, alguien ocupa ese lugar: el mercado. Se habilita un negocio educativo donde cada familia debe resolver como pueda el aprendizaje de sus hijos”, sostuvo mientras que condenó la educación en el hogar mediante plataformas que ni siguiera tendrían que estar radicadas en Argentina.

En este sentido aparecen en escenario los vouchers educativos. Para la asistente, esto elimina la garantía universal del derecho a la educación: “Hoy cualquier niño tiene su lugar asegurado en la escuela pública, con docentes, materiales y condiciones mínimas. Con este modelo dependerá de los recursos y posibilidades de cada familia”, cuestionó. Además de la reducción de la carga horaria y la autonomía absoluta de cada escuela para definir planes de estudio: “La igualdad educativa pasará a ser una lotería. Dependerá del plantel docente, de los intereses de los padres y de la capacidad organizativa de cada escuela”.