Valeria Lynch se hartó y dejó en claro lo que piensa de Patricia Sosa: "Que siga vendiendo"

Valeria Lynch le tiró una indirecta a Patricia Sosa en medio de una entrevista y fue detectado por muchas personas que reaccionaron frente a esta situación. El inesperado comentario de la cantante.

Valeria Lynch aprovechó un momento de la entrevista que le hicieron en América TV para referirse a una vieja conocida suya en el mundo de la música: Patricia Sosa. Creer o reventar, la cantante le tiró un palito en pleno vivo sobre un hecho ocurrido hace unos años que todavía no le perdona.

La artista de 71 años estuvo invitada en Noche Al Dente, el programa que conduce Fernando Dente. Entre otras cosas repasó su trayectoria artística, su actualidad laboral, pero además no dudó en responder una pregunta picante vinculada a Patricia Sosa, una artista que junto a ella marcó una generación.

"¿Harías un cover con Patricia Sosa?", le preguntó Dente mientras Valeria miraba con incomprensión. "No... de eso mejor... para mi eso es fin. Me dolió, no me enojó. Yo para que me enoje ¿sabés lo que tienen que hacerme? Y no me hizo mucho todavía", lanzó sin tapujos.

Cabe recordar que Valeria Lynch y Patricia Sosa fueron amigas durante muchos años, pero no hubo un hecho puntual que las haya distanciado, aunque el motivo aún se desconoce. De hecho, ninguna de las dos reveló puntualmente qué fue lo que pasó. "Ya está, fue, persiana bajísima. Que siga vendiendo entradas hablando de mí...", cerró Lynch, muy filosa.

Patricia Sosa reveló el costado secreto de Valeria Lynch: "No le importa"

A poco más de un año de la terrible pelea que las distanció tras un buen tiempo como íntimas amigas, Patricia Sosa volvió a referirse a Valeria Lynch y fue tajante. La cantante hizo un fuerte descargo y expuso lo peor de su colega.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Sosa se refirió a la pelea que las distanció que surgió luego de que ambas pactaran la misma fecha para hacer un show vía streaming durante la pandemia. "Eso fue feo, pero no por el streaming en sí, sino por lo que significaba. Nosotros veníamos de un encierro total, el ambiente de la música estaba quebrado. Yo hacía un streaming donde iba a repartir la plata con todo el staff que trabaja conmigo", empezó por explicar.

Luego, añadió: "De repente, la última semana de venta, donde se iba a poder recaudar bastante para que cada uno llevara a sus familias, y me encima la fecha porque a ella se le cae la transmisión. Yo lo hablé, le dije esto que les estoy contando, pero no le importó nada". Además, reclamó: "Su streaming era con un músico, se podía haber hecho otro día... No me entendió, no hubo forma y eso me despertó ira en mí, un sentimiento que lo detesto".

En este marco, Patricia fue consultada si cree que Valeria quiso "perjudicarla" y ella replicó: "No, no quiero juzgar así a la gente... Espero que no. Yo lo vi así, no le importa nada el prójimo, y eso me dolió". Sin embargo, por último sentenció sobre la posibilidad de reconciliarse: "Yo no digo 'nunca', sé que a mí, particularmente, sanar los vínculos me hace bien".