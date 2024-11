Lluvias intensas provocan desborde de río e inundaciones en las afueras de La Paz

Aftermath of landslides caused by intense rains and illegal earth movements, in the Inca Llojeta area

Al menos 26 personas resultaron heridas y más de 40 casas quedaron dañadas luego de que fuertes lluvias provocaran el desborde del río Pasajahuira el sábado por la noche, inundando un vecindario de las afueras de La Paz y dejando a muchos vecinos atrapados en sus casas. "Había gritos, había una desesperación terrible", dijo la presidenta del barrio Bajo Llojeta, Julieta Clavijo, a Reuters. "Una niña de cuatro años está desaparecida y sus padres están desesperados, la gente ha tenido que salir por el techo de sus casas porque no había forma de salir porque el lodo ya estaba hasta este lugar", agregó. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, confirmó que los equipos de rescate estaban buscando a una niña. Unos 300 militares estaban desplegados para evacuar a los residentes y limpiar la zona, dijeron las autoridades locales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también visitó el área y prometió "hacer todos los trabajos que sean necesarios" para restablecer el área y abrir una investigación sobre el desastre. "No puede quedar así", afirmó. Andrea Quispe, una residente del barrio, dijo que su casa estaba inundada y que el lodo seguía subiendo. "Necesitamos más ayuda, más maquinaria. Esta ayuda no es suficiente, estamos a tiempo de salvar mi casa pero nadie me ayuda", relató. Las intensas lluvias, agravadas por tormentas tropicales, también afectaron América Central, aislando a comunidades enteras en Honduras y destruyendo partes de los cultivos de café en Costa Rica. Con información de Reuters