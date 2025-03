Valeria Lynch encontró a su novio vestido de mujer en la TV y tomó una fuerte decisión: "Es"

Valeria Lynch encontró a su novio vestido de mujer y confesó la verdad: "En la intimidad".

Valeria Lynch sorprendió a su pareja, el rockero Mariano Martínez, en un programa de televisión y lo vio vestido de mujer. Lejos de achicarse, la cantante reveló intimidades de su convivencia diaria y deslizó su opinión sobre la apariencia de su compañero.

Todo comenzó en el programa Tu cara me suena Uruguay, reality show en el que Mariano Martínez imitó a su pareja Valeria Lynch. Para eso, el rockero debió caracterizarse como la artista y en medio de su perfomance fue sorprendido con la visita de la "Lynch real", que se sumó a la presentación y opinó sobre el cambio de su pareja.

"¡Lo estoy viendo por primera vez!", sostuvo Valeria Lynch frente a Mariano Martínez, que estaba caracterizado como su pareja. Acto seguido, la cantante sostuvo: "Esa soy yo en la intimidad. Mi amor, te queda bárbaro. Para mí es muy fuerte, yo que lo veo rockero pelando la viola".

Más allá de eso, Valeria Lynch reconoció que cuando Mariano Martínez le comentó que tendría que hacer de ella, la cantante se preocupó por estar en "la trastienda" de los ensayos: "En los ensayos hacía cualquiera. Ahora aprendió". Por último, Valeria miró a su compañero y afirmó: "De todos los hombres que me imitaron sos el mejor, mi amor". El momento culminó con risas, una excelente devolución de los jurados a Mariano Martínez y una ovación a Valeria.

Sorpresa en la música por la nueva revelación de Valeria Lynch sobre su pelea con Patricia Sosa

Valeria Lynch y Patricia Sosa mantuvieron durante décadas una cercana amistad, además de compartir varios trabajos en teatro y televisión. A pesar de esa realidad, hace algunos años las artistas se distanciaron y Lynch habló recientemente de ese vínculo.

La cantante de hits como Qué Ganas de No Verte Nunca Más y Ámame en Cámara Lenta habló sobre su presente a nivel personal, junto a su pareja desde hace seis años, el músico Mariano Martínez, y también fue consultada en el mismo reportaje por su pelea con Sosa. Si bien en un principio se mostró reticente a hablar del tema, finalmente se destapó y contó todo.

"Para mí hay un corte definitivo. ¿Viste cuando las cosas no funcionan? Hay que soltarlas. Es así. Y bueno, si ella pensó de esa manera, yo también pensé lo mismo. De verdad. Hace rato que yo dije: 'Chau. Ya está'. Ya está porque vos no podés robarle a una amiga que te escuche. Ya está, ya fue", comentó Lynch en alusión a cuán irrevocable es su postura. Y sumó: "No hay forma. No tengo ganas, estoy en otro momento, en otra sintonía. No quiero cosas tóxicas en mi vida. No digo que ella sea tóxica sino que cuando hay una relación tóxica, me parece que hay que dejarlo ir. Para mí, es así y está bien. Punto final. Yo no miro para atrás. Ya lo hice, traté de recomponer y del otro lado no hubo nada así que ya está".