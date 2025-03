"En carrera": Valeria Lynch y una fuerte revelación íntima a los 73 años

Valeria Lynch habló sobre su relación con Mariano Martínez, el cantante de Ataque 77.

Valeria Lynch está en pareja con el cantante de Ataque 77, Mariano Martínez, desde hace más de seis años. En ese contexto, la intérprete de canciones como Me Das Cada Día Más, Ámame en Cámara Lenta y Qué Ganas de No Verte Nunca Más dio a conocer cómo se conocieron, cómo llevan la diferencia de edad y reveló algunas datos íntimos.

La artista dialogó con Infobae sobre su presente profesional y, al referirse al plano personal, habló sobre su vínculo con el rockero y también de su pelea con Patricia Sosa. Ante una consulta del periodista en relación a la pérdida de deseo sexual después de cierta edad, Valeria reaccionó de manera tajante e hizo una revelación íntima.

"¿Se apaga con los años el deseo sexual?", consultó el entrevistador. Por su parte, Lynch respondió: "No! ¿Cómo se va a apagar? Es una ridiculez. Quedate tranquilo, no se va a apagar (risas). ¡Por favor! Sigan en carrera, chicas. No se acaba el mundo si uno se separa o uno crece".

Al mismo tierno, Valeria se refirió a cuán afianzado está su noviazgo con el mencionado músico y reveló: "Además, es fundamental una buena relación. Viene a ser un componente más porque llega un momento en que los ánimos se aplacan y uno empieza a ver otra cosa en el otro, empieza a pensar de una manera diferente, empieza a ver un compañero, a un par, a alguien que te contiene y todo eso yo lo encontré en él y creo que él en mí".

Valeria Lynch y Mariano Martínez.

Cómo se conocieron Valeria Lynch y Mariano Martínez

"Yo hacía la conducción del festival de peñas de Villa María, fue Ataque en el 2006 y yo los presenté. Sí, yo me quedé detrás del escenario porque tenía que presentar al artista que venía después y en un momento Mariano dijo: '¡Que buena onda Valeria! Le vamos a decir que cante esta canción que viene ahora'", comentó Lynch sobre cómo se conoció con Martínez. Y siguió: "Yo no me acordaba, después lo vi en YouTube que está todo. Pasó el tiempo, yo no lo vi nunca más y en el año 2017 a mí se me ocurre hacer un disco de rock. Voy a ver al productor y técnico de sonido y le digo: 'Quiero grabar Arranca corazones' porque era una canción que me encantaba de Ataque 77. Ahí él me dice que conoce a Mariano y que le va a decir que venga. '¿No querés grabarla con él?', me propuso. 'Sí, me encantaría. ¿Él querrá?, le pregunté".

Valeria contó que en ese momento del encuentro en el estudio no se acordaba del episodio de Villa María y sumó:" Y empezamos a trabajar en la preparación de los temas que íbamos a hacer, los artistas que me iban a acompañar. Ahí lo conocí. Yo tenía una relación, él tenía una relación, así que no pasó nada. Los dos cortamos y él empezó a acompañarme a mis shows, a ser invitado. Ahí empezó todo, de a poco y un día nos dijimos todo".