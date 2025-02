Sorpresa en el folklore por lo que hará Valeria Lynch con un ícono del género: "Quiero invitarlos"

Valeria Lynch será parte de un festival de folklore.

Valeria Lynch es una de las figuras más populares de la música argentina de las últimas décadas; a lo largo de su carrera cantó ante masivos públicos y vendió millones de discos. Por ese motivo, la artista fue tenida en cuenta para ser parte de la grilla de un famoso festival que se dará este fin de semana en la Provincia de Buenos Aires.

La voz de canciones como Ámame en Cámara Lenta, Muñeca Rota y Qué Ganas de no Verte Nunca Más será parte del Festival Nacional de Música Popular en Baradero, que se dará durante el fin de semana largo por los feriados nacionales de Carnaval, desde el viernes 28 de febrero hasta el martes 4 de marzo. "Quiero invitarlos este 2 de marzo a que cantemos mis éxitos", comentó la artista en un video de Instagram. En su participación, Lynch compartirá la misma noche con una de las voces más importante del folklore argentino.

Soledad Pastorutti es la artista que se presentará en la misma fecha que Valeria Lynch en el mencionado festival, siendo ambas las figuras principales de esa jornada. A pesar de que no se habló de que las cantante compartan escenario con un dueto, sí se sabe que tienen un buen vínculo porque en el pasado Valeria acudió como invitada al programa de Soledad en la TV Pública y allí compartieron una sentida charla. Además de que Pastorutti incluyó en su repertorio en vivo un cover del track A Cualquier Precio, de Valeria Lynch.

Valeria Lynch y su opinión sobre el escándalo de Mauro Icardi, La China Suárez y Wanda Nara

“A mí ya no me sorprende nada, estoy curada de espanto. Pero yo soy de otra época, cuando las cosas eran más tranquilas, con menos exposición”, comentó Lynch. Y remarcó: “Pero no por mí, no provocado. Lo que siento es que acá se busca el escándalo. Yo me vi envuelta en escándalos amorosos, pero no porque yo quería. Siempre quise taparlos porque no me parece bueno para la imagen de uno”.

Precios de entradas para el Festival Nacional de Música Popular Argentina

Platea lateral:

Precio por noche: $30.000

Abono 3 noches (viernes, sábado y domingo): $80.000

Abono 3 noches + Campo Preferencial: $105.000

Platea central:

Precio por noche: $35.000

Abono 3 noches (viernes, sábado y domingo): $90.000

Abono 3 noches + Campo preferencial: $115.000

Platea Preferencial:

Precio por noche: $40.000

Abono 3 noches (viernes, sábado y domingo): $100.000

Abono 3 noches + Campo Preferencial: $125.000

Valeria Lynch

Campo:

Precio por noche: $20.000

Abono 3 noches + Campo Preferencial $75.000

4 noches: $60.000

Campo preferencial: Valor lunes: $30.000

