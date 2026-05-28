Denuncian despidos en una histórica fábrica textil: fueron sin aviso ni notificación legal

Despidos en una histórica textil de La Plata.

La industria textil, es junto con la construcción, el sector más afectado por la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei y los trabajadores de una histórica fábrica denunciaron despidos sin previo aviso. Son unos 20 los empleados de la textil Fisipa de La Plata que se quedaron en la calle y que aseguraron que la empresa les comunicó la decisión mientras estaban desarrollando sus labores en la planta y no les ofreció ninguna explicación al respecto.

Además los trabajadores marcaron que los dueños de la compañía les comunicaron que estaban despedidos a media mañana pero no les enviaron ninguna notificación formal, sumando preocupación ya que no saben si les pagarán las deudas que mantienen con ellos y las indemnizaciones correspondientes.

La planta está ubicada en 29 y 508, en la localidad de Hernández, y afuera los damnificados están realizando distintas acciones pacíficas para poder conocer que será de su futuro.

El drama de los trabajadores de la textil Fisipa

"Estamos en una situación de incertidumbre. Hasta el viernes trabajamos de forma normal, haciendo turnos rotativos. Vinieron los dueños, sin previo aviso, ni ningún comunicado, nos dijeron que no pertenecíamos más a la empresa", señaló uno de los trabajadores despedidos al medio platense 0221.

En esa línea, agregó: "Todavía no recibimos ninguna carta documento, no tenemos ninguna noticia y novedad sobre cómo seguir con esto. Hay compañeros que salían de acá y estaban laburando con el auto, haciendo otros laburos. Es muy difícil sostener la familia. Todos tenemos hijos".

"No nos alcanzaba ya con un solo sueldo. Si para una persona joven es muy difícil conseguir trabajo, imagínese para una persona grande con lo que lleva", añadió. Respecto de esto último marcó que la mayoría de los trabajadores tienen entre 47 y 61 años. "Hace un mes, el que estaba de delegado renunció. Justo antes de esto. Del lado del sindicato estamos esperando alguna novedad, alguna respuesta, pero por ahora estamos solos", sumó respecto de la situación que padecen los ex empleados de la textil.

Por su parte, otro de los trabajadores despedidos recalcó: "Estamos con una incertidumbre terrible. A esto acompañado por la situación económica del país, más las forma en la que nos avisaron cómo esto cerró o va a cerrar. Se manejan muy mal. No tienen tacto para manejarse en esa situación". "La situación económica ya era complicada y esto empeora todo", cerró.