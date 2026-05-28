El susto por la pantoriila de Neymar convierte la concentración de Brasil para Mundial en una sala de espera

​Los preparativos de Brasil para el Mundial sufrieron un revés el miércoles, ya que Neymar se perdió la primera ‌sesión de entrenamiento de la ‌selección nacional para someterse a pruebas médicas, dejando su puesto en el equipo en la cuerda floja.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el delantero de 34 años, que se está recuperando de una lesión en la pantorrilla derecha, no participó en la sesión a puerta cerrada en sus instalaciones de Granja Comary ​y fue enviado a ⁠una clínica privada en Teresópolis para realizarse pruebas de imagen.

En ‌un comunicado, la CBF afirmó que "no se divulgará ⁠más información hasta que el personal ⁠médico de la selección brasileña haya completado sus evaluaciones", pero la ausencia de Neymar se convirtió rápidamente en el tema principal del segundo ⁠día de la concentración de Brasil para el Mundial.

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Brasil ​celebrará tres sesiones más en Granja Comary antes ‌del partido amistoso del domingo ‌contra Panamá en el Maracaná.

El técnico Carlo Ancelotti ya tiene ⁠tres bajas para ese partido. Los defensas Gabriel Magalhaes y Marquinhos, junto con el delantero Gabriel Martinelli, participarán en la final de la Liga de Campeones del sábado entre el Arsenal y ​el Paris ‌Saint-Germain.

El regreso de Neymar la semana pasada generó gran entusiasmo porque no había entrado en los planes de Ancelotti durante el año que el italiano ha estado al mando.

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles en ⁠128 partidos, no juega con su selección desde 2023. Su regreso se produjo en medio de un escrutinio sobre su estado físico y su rendimiento tras años de lesiones y un paso decepcionante por el Santos.

El momento no podría ser más delicado. Tras enfrentarse a Panamá, Brasil se medirá a Egipto en Cleveland en su último partido amistoso ‌antes de debutar en el Mundial contra Marruecos, campeona de África, el 13 de junio en Nueva Jersey. Brasil y Marruecos han quedado encuadrados en el Grupo C junto a Haití y Escocia.

En una entrevista con Reuters a principios de mayo, Ancelotti dejó claro que ‌la reputación por sí sola no garantizaría el puesto de Neymar.

Dijo que Neymar no recibiría ningún trato especial y que su puesto en ‌la selección se ⁠basaría estrictamente en su estado físico y su rendimiento, no en sentimentalismos.

Por ahora, Brasil espera el veredicto médico ​y saber si su figura más reconocida estará en condiciones de ocupar el centro del escenario el próximo mes.

Con información de Reuters