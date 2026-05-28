Juan Domingo Perón, político: "El pueblo es el único juez de mi obra"

La célebre frase de Juan Domingo Perón sintetiza uno de los pilares fundamentales del peronismo: la legitimidad política basada en la relación directa entre el líder y la masa popular, desestimando la intermediación de las instituciones tradicionales o de la oposición.

Para entender su significado profundo, es necesario analizar el contexto histórico, político e ideológico en el que se inscribe una definición que, décadas después, sigue marcando el pulso de la política argentina.

Esta frase (y variaciones muy similares) fue utilizada por Perón en diferentes momentos de su carrera, pero cobra especial fuerza en dos periodos clave de la historia nacional:

El final de su segundo mandato (1954-1955): en medio de una creciente polarización, el enfrentamiento con la Iglesia Católica, la oposición de los partidos tradicionales y los crecientes rumores de golpe de Estado (que finalmente se concretaría en septiembre de 1955). Ante las críticas de la "oligarquía" y los sectores militares, Perón apelaba a la memoria colectiva de las reformas sociales que había implementado.

Durante el exilio (1955-1973): mientras la autodenominada "Revolución Libertadora" y los gobiernos posteriores intentaban la "desperonización" del país —prohibiendo su nombre, sus símbolos y persiguiendo a la militancia—, Perón sostenía desde el exilio que la historia y el pueblo argentino serían quienes finalmente validarían su gestión, por encima de los decretos proscriptivos.

La frase sintetiza el pacto político peronista, donde el líder no se rinde cuentas ante las élites.

El núcleo ideológico de la frase: ¿Qué significa para el Justicialismo?

Para el peronismo, la democracia no se limita al aspecto formal o procedimental (elecciones y división de poderes), sino que se define por su contenido social. La frase encierra tres conceptos clave de la doctrina justicialista:

Soberanía popular real: Perón argumentaba que la verdadera legitimidad no la daban los editoriales de los diarios, los círculos académicos o los tribunales de justicia, sino la base trabajadora que se había visto beneficiada por los derechos laborales, las indemnizaciones, las vacaciones pagas y la industrialización.

Desprecio por la "oligarquía" y la oposición: al declarar al pueblo como único juez, Perón invalidaba automáticamente los juicios de valor de sus opositores políticos (radicales, socialistas, conservadores) y de las élites económicas, acusándolos de defender intereses extranjeros o de clase.

La historia como veredicto: implica una mirada a largo plazo. Perón confiaba en que, sin importar el bombardeo de críticas del momento o los intentos de borrarlo de la historia, el recuerdo de la justicia social en la memoria popular sería imborrable.

Esta máxima estableció una forma de entender la política donde la lealtad y la validación popular masiva están por encima de las críticas institucionales o de la prensa corporativa. La frase se convirtió en un dogma para el movimiento peronista y dejó un legado duradero en la cultura política argentina.

Décadas después, esta misma lógica sigue siendo utilizada por diversos líderes del movimiento (y del populismo latinoamericano en general) para defender sus gestiones frente a los fallos judiciales o las críticas de los medios de comunicación hegemónicos, argumentando que el veredicto más importante es el de las urnas y el del bienestar del pueblo.