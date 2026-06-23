Dónde nació Luka Modric: así es la dura historia del futbolista que vivió su infancia en plena guerra

Luka Modric en Croacia.

Luka Modric es una de las grandes leyendas del fútbol moderno. Ganador del Balón de Oro en 2018, multicampeón con el Real Madrid, hoy en el Milan y capitán de la Selección de Croacia durante más de una década, el mediocampista construyó una carrera extraordinaria basada en el talento, la disciplina y la resiliencia. Sin embargo, detrás de los títulos y los reconocimientos existe una historia de vida marcada por el dolor y la superación.

Antes de convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo, Modric atravesó una infancia extremadamente difícil. Mientras otros niños descubrían el fútbol en parques y escuelas, él crecía en medio de los conflictos armados que acompañaron la desintegración de Yugoslavia. La guerra condicionó sus primeros años y dejó heridas que lo acompañan hasta la actualidad, pero que forman parte de lo extraordinario jugador que es.

La historia de Luka Modric, el crack de Croacia

Modric nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, una ciudad ubicada en la costa del mar Adriático que por entonces formaba parte de Yugoslavia y que hoy pertenece a Croacia. Durante sus primeros años vivió junto a su familia en la pequeña localidad de Zaton Obrovacki, situada a unos 40 kilómetros de Zadar. Allí transcurrió una infancia tranquila hasta que el estallido de la Guerra de Independencia de Croacia cambió por completo su vida.

El episodio más dramático ocurrió en diciembre de 1991, cuando Luka tenía apenas seis años. Su abuelo, también llamado Luka Modric, fue asesinado mientras regresaba a su casa con su rebaño de cabras. El hecho marcó para siempre a la familia y obligó a los Modric a abandonar su hogar para buscar refugio lejos de la violencia.

Luka Modric en sus inicios.

Años más tarde, el propio futbolista recordó el profundo vínculo que mantenía con su abuelo. “Yo tenía una relación increíble con mi abuelo, porque mis padres trabajaban y pasaba mucho tiempo con él. Fue muy triste lo que le pasó, y me marcó porque era muy joven y él era una persona muy importante”, relató Modric al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Tras aquella tragedia, la familia huyó durante la noche y llegó a Zadar, donde fue alojada junto a otros refugiados en el Hotel Kolovare. Más tarde fueron trasladados a otro establecimiento mientras intentaban reconstruir sus vidas. En medio de las sirenas, los bombardeos y la incertidumbre, el fútbol apareció como un refugio emocional para el pequeño Luka. En los estacionamientos y espacios abiertos cercanos a los hoteles pasaba horas jugando con otros niños que también habían sido desplazados por la guerra.

Su talento llamó rápidamente la atención. Primero ingresó al NK Zadar y luego comenzó un recorrido que lo llevaría al Dinamo Zagreb, al Tottenham y finalmente al Real Madrid. Lo que comenzó como una vía de escape en medio de uno de los conflictos más duros de Europa terminó convirtiéndose en una carrera histórica. Desde aquella infancia marcada por la guerra hasta la conquista del fútbol mundial, la vida de Luka Modric es una de las historias de superación más impactantes del deporte moderno.

Los clubes donde jugó Modric