Partey, listo para el partido contra Inglaterra tras perderse el debut de Ghana en el Mundial

El centrocampista de Ghana Thomas Partey (5) toca el balón con la mano frente al centrocampista estadounidense Gio Reyna (7) en un amistoso

El centrocampista de Ghana Thomas Partey dijo que está "listo para jugar" frente a ‌Inglaterra el martes ‌tras perderse el primer partido de su selección en el Mundial, y su regreso ha reavivado el escrutinio sobre su participación en el torneo.

Partey no pudo viajar a Canadá para la victoria de Ghana 1-0 sobre Panamá ​en Toronto ⁠después de que se le denegara el ‌visado, pero desde entonces se ha ⁠incorporado a la concentración de ⁠la selección de cara al partido del Grupo L contra Inglaterra en Boston.

Partey dijo el lunes a ⁠periodistas en la concentración de Ghana ​en Providence, Rhode Island, que ‌había dejado atrás la decepción ‌y que estaba centrado en ayudar a ⁠su equipo.

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"Fuera del fútbol suceden cosas que no puedes controlar, pero ahora me siento bien y estoy listo para jugar", señaló.

El ​excentrocampista del ‌Arsenal dijo que tenía muchas ganas de enfrentarse a oponentes que conoce bien de su etapa en Londres, entre ellos los internacionales ingleses Declan Rice y Bukayo ⁠Saka.

"Me alegra mucho volver a verlos", dijo. "Espero que den lo mejor de sí mismos y que nos den también la oportunidad de jugar frente a los mejores, de competir y de disfrutar del partido".

El jugador de 33 años también se ‌mostró ilusionado ante la perspectiva de un duelo en el centro del campo con Rice.

"Sé que no va a ser fácil", dijo Partey. "Tienen muy buenos jugadores y estoy encantado de jugar ‌contra ellos".

Partey se enfrenta a siete cargos de violación y dos de agresión sexual en Reino Unido. ‌Él ha ⁠negado las acusaciones.

La Federación Inglesa de Fútbol ha declarado que los jugadores ​de la selección inglesa no responderán a preguntas sobre Partey.

Con información de Reuters