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Partey, listo para el partido contra Inglaterra tras perderse el debut de Ghana en el Mundial

22 de junio, 2026 | 15.48

El centrocampista de Ghana Thomas Partey dijo que está "listo para jugar" frente a ‌Inglaterra el martes ‌tras perderse el primer partido de su selección en el Mundial, y su regreso ha reavivado el escrutinio sobre su participación en el torneo.

Partey no pudo viajar a Canadá para la victoria de Ghana 1-0 sobre Panamá ​en Toronto ⁠después de que se le denegara el ‌visado, pero desde entonces se ha ⁠incorporado a la concentración de ⁠la selección de cara al partido del Grupo L contra Inglaterra en Boston.

Partey dijo el lunes a ⁠periodistas en la concentración de Ghana ​en Providence, Rhode Island, que ‌había dejado atrás la decepción ‌y que estaba centrado en ayudar a ⁠su equipo.

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"Fuera del fútbol suceden cosas que no puedes controlar, pero ahora me siento bien y estoy listo para jugar", señaló.

El ​excentrocampista del ‌Arsenal dijo que tenía muchas ganas de enfrentarse a oponentes que conoce bien de su etapa en Londres, entre ellos los internacionales ingleses Declan Rice y Bukayo ⁠Saka.

"Me alegra mucho volver a verlos", dijo. "Espero que den lo mejor de sí mismos y que nos den también la oportunidad de jugar frente a los mejores, de competir y de disfrutar del partido".

El jugador de 33 años también se ‌mostró ilusionado ante la perspectiva de un duelo en el centro del campo con Rice.

"Sé que no va a ser fácil", dijo Partey. "Tienen muy buenos jugadores y estoy encantado de jugar ‌contra ellos".

Partey se enfrenta a siete cargos de violación y dos de agresión sexual en Reino Unido. ‌Él ha ⁠negado las acusaciones.

La Federación Inglesa de Fútbol ha declarado que los jugadores ​de la selección inglesa no responderán a preguntas sobre Partey.

Con información de Reuters

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