Cómo vestirse bien sin pasar frío en invierno: así es el método en capas para lograrlo.

Vestirse bien en invierno sin pasar frío: cómo hacer un buen método de ropa en capas para lograrlo.

Vestirse bien en invierno sin pasar frío es posible si usás el método de ropa en capas. Este método es usado en los países más fríos del mundo y es ideal para ponerlo en práctica durante el invierno, cuando las temperaturas no te permiten vestirte como realmente te gustaría.

Si no querés usar la típica campera puffer de invierno y querés armar looks más a la moda, o bien querés estar bien abrigada, este método te puede servir mucho. Como su nombre lo indica, consiste en colocarse varias capas de prendas. Lo que hacen las capas es mantener al cuerpo caliente, atrapando el aire entre las prendas y actuando como aislante. Así, facilita regular la temperatura adaptándose a los cambios de clima.

El método de ropa en capas para los días de mucho frío

Capa 1

"Empiezo con la primera capa, ligera tipo segunda piel. Mantiene mi cuerpo seco y cómodo. Lo ideal es sintético o lana, nada de algodón porque atrapa la humedad", explica la creadora de contenido Eliza Sierra.

Capa 2

"Después viene la capa intermedia. No es pesada y ayuda a mantener tu cuerpo caliente. Lo ideal es que sea ropa térmica, como medias y/o o camiseta polar.

Capa 3

Por último, es fundamental un suéter (preferentemente de lana o polar) y uno o dos pares de medias. "Luego me puse un suéter calentito. Es la capa que realmente mantiene el calor que necesito para el frío. No tiene que ser pesado, pero sí suficiente para que no me congele. Recuerda usar unas calcetas y arriba otras. Los pies calientes de verdad te salvan el día".

Capa 4

Capa exterior para protegerte del viento y del agua. Como ya tenés tantas capas, no hace falta que sea una campera puffer. Acá podés usar una gabardina, un trench, una campera de cuero o algo que te guste. Vas a ver que no vas a pasar frío. En días de temperaturas muy bajas sí es recomendable que uses también una puffer.

Los accesorios también son clave

Para completar el look y mantener el calor corporal, los accesorios cumplen un rol clave. Bufandas, guantes, gorros y orejeras ayudan a proteger las zonas por donde el cuerpo pierde más temperatura. En especial, mantener calientes los pies, las manos y la cabeza puede hacer una gran diferencia durante los días más fríos del invierno.

La ventaja de este método es que permite crear outfits mucho más variados y estilosos sin depender exclusivamente de una campera puffer. Con las capas adecuadas, es posible usar tapados, trenchs, camperas de cuero o gabardinas sin resignar abrigo, estilo y comodidad.