El 21 de junio de 2026 marcará un momento especial para quienes viven en el hemisferio sur: comenzará oficialmente el invierno, la estación que se caracteriza por las temperaturas bajas, días más cortos y menos horas de luz solar. Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el solsticio de invierno ocurrirá a las 08:24 (TU), lo que corresponde a las 05:24 en Argentina, Uruguay y gran parte de Brasil; 04:24 en Chile y Bolivia; y 03:24 en Perú.

Esta estación se extenderá hasta el 22 de septiembre, día en que dará inicio la primavera. El solsticio de invierno es uno de los cuatro fenómenos astronómicos que marcan el cambio de estaciones, junto con el solsticio de verano y los equinoccios de otoño y primavera.

Pero, ¿qué es exactamente un solsticio y por qué sucede? Según la NASA, los solsticios ocurren cuando el Sol alcanza su posición máxima al norte o al sur del ecuador terrestre. Esto provoca que en esa fecha se registre el día con más horas de luz o, por el contrario, el día con menos horas de luz del año, dependiendo del hemisferio donde se encuentre la región.

El motivo no radica en la distancia entre la Tierra y el Sol, sino en la inclinación del eje terrestre. Nuestro planeta gira alrededor del Sol con una inclinación aproximada de 23,5 grados respecto a su órbita, lo que hace que los hemisferios norte y sur reciban distinta cantidad de luz solar durante el año.

Todos los pueblos indígenas de América del Sur conmemoran el comienzo de este nuevo ciclo de vida de la madre tierra.

Si no existiera esta inclinación, el Sol iluminaría de forma constante el ecuador y no habría solsticios ni variaciones estacionales. Durante el solsticio, la trayectoria aparente del Sol parece detenerse, de ahí que la palabra “solsticio” provenga del latín sol (Sol) y stit (detenerse o permanecer quieto), es decir, “el Sol se detiene”.

Starwalk Space destaca que, si se fotografiara al Sol a la misma hora unos días antes y después del solsticio, se observaría que permanece casi en el mismo lugar, a diferencia de los equinoccios, cuando su posición cambia notablemente día a día.

La explicación del día más corto del año

El 21 de junio de 2026 será el día más corto del año en el hemisferio sur porque el planeta está más inclinado alejándose del Sol en esa fecha. Esto provoca que el Sol realice un recorrido más bajo y corto en el cielo, salga más tarde y se ponga más temprano, resultando en menos horas de luz y noches más largas.

Tras ese día, el proceso se invierte gradualmente: las horas de luz comienzan a aumentar hasta alcanzar el solsticio de verano en diciembre, que es el día más largo del año.

Para entender mejor, Starwalk Space comparó la duración de los días en ambos solsticios de 2026 en el hemisferio sur: el 21 de diciembre, el Sol estará presente durante más tiempo, mientras que el 21 de junio se registrará la jornada con menor cantidad de luz solar.

Además, en las zonas tropicales, ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, se experimentan dos días al año en los que los objetos proyectan una sombra mínima o inexistente al mediodía solar, conocidos como días de “sombra cero”. En el trópico de Cáncer, esto sucede durante el solsticio de junio, mientras que en el trópico de Capricornio ocurre en diciembre.