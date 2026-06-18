Llega el invierno y la noche más larga del año: el evento gratis para observar la Luna

El próximo sábado 20 de junio será la noche más larga del año en Argentina porque llega el solcitio de invierno. Para celebrar la llegada de la temporada invernal ofrcerán la posibilidad de observar la Luna completamente gratis desde Telescopios históricos en la ciudad de Buenos Aires.

"On the Moon Again": la oportunidad para observar la Luna gratis y de manera profesional en CABA

Durante la noche más larga del año se realiza a nivel mundial el On the Moon Again, un evento donde se invita a observar la Luna desde telescopios históricos. En Buenos Aires el evento se realizará en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía (Patricias Argentinas 550, CABA) donde se podrá ver la Luna y difrutar de una charla con un especialista.

El evento será a las 19.30 hs y la entrada será libre y grauita. Se trata de la tercera vez en la que llega la iniciativa internacional para explorar el satelite natural y disfrutarlo a través de telescopios.

Además, habrá una charla especial denominada "El regreso de la humanidad a la Luna", a cargo del licenciado Diego Córdova. Si bien también es libre y gratuita, el ingreso es limitado. Durante la charla se analizará por qué la humanidad busca volver y qué rol tienen los recursos naturales y las diferentes pontencias espaciales. Es una charla clave para conocer el presente y el futuro de la exploración espacial.

El evento no se suspende por cielo nublado, pero la observación de la Luna depende estrictamente de las condiciones meteorológicas de la noche.

Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina

El solscitio de invierno en realidad comienza el 21 de junio a las 05.24 de la Hora Oficial Argentina (HOA), según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Se trata del momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. Así, la nueva estación invernal se extenderá hasta el 22 de septiembre, fecha para la que está prevista el inicio de la primavera de este año.