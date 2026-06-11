Confirmaron cuándo y a qué hora empieza el invierno 2026 en Argentina: ¿cómo estará el clima?

El inicio del invierno 2026 está determinado por un momento astronómico exacto: el solsticio. Este fenómeno marca con precisión la llegada de la estación más fría del año, caracterizada por las bajas temperaturas que pueden perforar el piso de los 0°, y los días más cortos.

En general, el comienzo está determinado por convención el 21 de junio, pero todos los años suele variar y en ocasiones arranca un día antes o dos posteriores. El solsticio de invierno es el momento exacto en el que el Sol alcanza su posición más baja en el cielo en el hemisferio sur. Como consecuencia, se produce el día más corto y la noche más larga del año, que da inicio al invierno en Argentina.

A partir de este día, los días empiezan a alargarse progresivamente y las noches a acortarse, a medida que el invierno se termina y comienza la primavera.

¿Cuándo es el solsticio de invierno 2026?

El solsticio de invierno 2026 en nuestro país será el 21 de junio a las 05.24 de la Hora Oficial Argentina (HOA), según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). La nueva estación se prolongará hasta el 22 de septiembre, fecha para la que está prevista el inicio de la primavera de este año.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo será el invierno 2026. Según un informe del organismo nacional, el trimestre de junio, julio y agosto tendrá un clima con temperaturas más altas, poco habituales para la época y se esperan precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones del país.

Tanto el otoño como gran parte del invierno presentarán altas chances de registrar valores por encima de lo normal. El reporte del SMN indica una mayor probabilidad de temperaturas elevadas y se espera que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual. Las probabilidades podrían superar el 50%.

Cómo será el invierno en el AMBA y la Argentina

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia, las precipitaciones podrían superar los 120 milímetros durante el trimestre. Sin embargo, este dato no contempla la intensidad que podrían tener los eventos: que haya más lluvia no implica necesariamente tormentas más fuertes ni, en consecuencia, mayores inundaciones. Solo indica un mayor volumen de acumulación.

Las provincias del Noroeste argentino (NOA) y Cuyo atraviesan su estación seca. El informe no precisa anomalías puntuales en esas regiones, pero distintos estudios detectaron una tendencia sostenida a la baja de las precipitaciones en los últimos 15 años, un fenómeno que los especialistas llaman "megasequía". En estas zonas se proyectan las mayores anomalías térmicas del país, con temperaturas por encima de lo normal.

Las provincias con mayor probabilidad de anomalías térmicas se incluyen sectores de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y parte de la provincia de Buenos Aires. Mientras que el resto del país, incluido el AMBA, presenta una probabilidad de hasta 45% de tener temperaturas superiores a lo habitual.