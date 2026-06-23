Por qué los jugadores salen a la cancha con niñas y niños en el Mundial 2026: la razón

Ecuador en el inicio de un partido del Mundial 2026. (Crédito de foto: Getty Images)

Una de las imágenes más representativas e identitarias en el inicio de cada encuentro de fútbol es ver a los equipos salir al terreno de juego. Justo antes del pitazo inicial, cuando la tensión y la expectativa están en su punto más alto, las grandes estrellas ingresan al lado de niños y niñas. Estos pequeños acompañantes caminan junto a los grandes futbolistas hacia el centro de la cancha, alineándose frente a las tribunas colmadas de espectadores para entonar solemnemente los himnos nacionales de los países que juegan, regalando una postal que trasciende el aspecto puramente deportivo. Una escena que se ha repetido en cada partido del Mundial 2026.

Las razones de una tradición con sentido social

Detrás de este tierno ritual deportivo existe un trasfondo profundo y estratégico que busca ir más allá de una simple fotografía publicitaria. La iniciativa fue motivada formalmente por una alianza entre la FIFA y UNICEF de cara al Mundial de Corea-Japón 2002, bajo la campaña global denominada “Di Sí por los Niños”. El objetivo principal de este programa era promover y garantizar de forma masiva los derechos fundamentales de la infancia, como el acceso a la educación, la salud y un entorno de juego seguro en todo el mundo.

No obstante, la presencia de los menores en la cancha también responde a una justificación psicológica y de comportamiento esencial: la pacificación de los futbolistas. El túnel de vestuarios y los instantes previos al partido suelen ser espacios cargados de una energía potente, adrenalina extrema y rivalidad deportiva. Caminar con un niño puede ser un anclaje emocional que humaniza la competencia.

Esta acción ayuda a disuadir comportamientos violentos y funciona como un recordatorio vivo del Juego Limpio (Fair Play) antes de que ruede el balón. Asimismo, la medida sirve para dar voz a comunidades vulnerables y visibilizar la necesidad de proteger de verdad a la juventud a escala global.

Partido inaugural entre México y Sudáfrica del Mundial 2026. (Crédito de foto: AFP)

Un ritual más allá de los Mundiales de la FIFA

Aunque el Mundial de la FIFA es el escenario con mayor repercusión mediática y donde se institucionalizó este programa a través de grandes patrocinios corporativos y sorteos benéficos orientados a las familias de las ciudades anfitrionas, esta práctica no es un hecho exclusivo de la máxima cita mundialista. Con el paso de los años, la hermosa costumbre de salir acompañados por pequeños escoltas se ha extendido con total éxito a otros torneos de enorme prestigio, incluyendo competiciones continentales de clubes, ligas locales y partidos amistosos en todo el mundo, consolidando el fútbol como un vehículo universal de esperanza y fraternidad.