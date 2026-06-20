Cómo funcionan los chalecos fríos que la Argentina utilizó para entrenar en Kansas

Cuti Romero y Lisandro Martínez combatieron el calor con los nuevos chalecos de Adidas

Tras debutar y golear por 3-0 frente a Argelia en el Mundial, la Selección Argentina regresó a los entrenamientos pensando en su segundo compromiso. Las imagenes que se difundieron de la práctica exponen que los jugadores se movieron de acuerdo con las órdenes de Lionel Scaloni, pero lo hicieron portando chalecos que fueron calificados como fríos. Una innovación que sorprende en este campeonato.

De acuerdo con la información que trascendió, Adidas le brindó al conjunto argentino una serie de equipamiento especial para que los jugadores no sufran tanto los estragos del calor. Hay que recordar que el hemisferio norte se encuentra en pleno desarrollo del verano y es por ello que se viven, además de esperar, varias jornadas con elevadas temperaturas.

“En este caso, hay unos geles que los conocemos diariamente, que tienen un envase con un gel adentro que se congela. Al apoyarlo en nuestra piel, el calor de nuestro cuerpo va hacia el gel”, expresó Jorge Francella, deportólogo, en charla con LN+. No es la primera vez que un equipo profesional hace uso de esta tecnología porque España fue uno de los primeros en considerarla para sus prácticas .

“Un cambio brusco del calor al frío puede provocar un cambio de la presión arterial. Por lo tanto, estos jugadores están controlados, regulados y supervisados”, agregó. Los expertos en medicina exponen que el cuerpo debe encontrarse con un valor de 36 y 37 grados de temperatura. Cualquier tipo de variación puede ser considerada como una señal de peligro a seguir para evitar cualquier tipo de consecuencia.

“El sistema está compuesto por un chaleco refrigerante, una chaqueta aislante y unos cubrezapatillas especiales, todos diseñados para reducir la temperatura corporal utilizando geles de enfriamiento. La tecnología nació a partir de desarrollos realizados junto al equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 y luego fue adaptada al fútbol profesional”, expone el comunicado de Adidas.

En los videos difundidos en las redes sociales es posible apreciar que los chalecos son transportados en una serie de recipientes herméticos. Esto permite que conserven el frío y puedan ser utilizados por los jugadores. Una tecnología que Adidas puso a disposición de cada uno de los equipos que vestirá a lo largo del Mundial.

¿Cómo evoluciona Tagliafico de su lesión?

De acuerdo con un comunicado oficial de AFA para los medios argentinos, Nicolás Tagliafico está brindando noticias más que positivas. “Sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable”, expresaron. Aunque no se trata de una novedad que permita pensarlo dentro del once titular ante Austria.

Con el gran partido de Facundo Medina, se desprende que el lateral de Olympique de Lyon puede que vaya al banco de suplentes, pero es muy probable que no tenga minutos oficiales. La única forma de que esta decisión cambie es que sea producto de una urgencia que se dé en el partido. Por ende, se estima que estaría regresando frente a Jordania en el marco de la tercera fecha.