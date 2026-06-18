Argentina comenzó con el pie derecho en la Copa del Mundo.

Qatar 2022 tuvo a “Muchachos” como el hit mundialista que acompañó a la Selección Argentina e impulsó, en parte, la conquista de la tercera estrella en la recordada final contra Francia en Lusail. Si bien la canción se mantuvo vigente hasta los últimos amistosos disputados en La Bombonera a fines de marzo y sigue siendo representativa de la era de Lionel Scaloni, lo cierto es que el objetivo de la tercera se cumplió hace cuatro años.

De hecho, los mismos jugadores señalaron durante la Copa América 2024 que la canción interpretada por La Mosca había cumplido su ciclo y que era necesario que saliera otra para la defensa del título en el Mundial 2026. Se podría decir que el pedido fue escuchado, puesto que varios artistas crearon sus propias piezas musicales para alentar a la “Albiceleste” en la búsqueda de la cuarta estrella en la nueva edición de la Copa del Mundo.

Al ritmo del cuarteto, Luck Ra hizo su homenaje a Lionel Messi con “El último baile”, interpretada en conjunto con Juan Portella, Ramky y Un Poco de Ruido. En cierto sentido, recuerda a “La mano de Dios” que Rodrigo le dedicó a Diego Armando Maradona, en parte por el género y el tono cordobés y también porque “Leo” se convirtió en el héroe de toda una generación que no tuvo la oportunidad de ver jugar a “Pelusa”.

No obstante, la canción oficial de la AFA se la quedó Ulises Bueno con “Scaloneta Mundial”, un himno tribunero que busca ser emocional y festivo con referencias a las recientes conquistas, además de empujar el sueño de la cuarta. Por su parte, Los Calzones lanzaron “Lleva”, un tributo a Messi lleno de iconografías sobre el 10 de la camiseta albiceleste y un homenaje a la “zurda de los magos”.

Di Ator apostó por un punk áspero con “La quiero ganar”, tema que enlaza la Champions League con la Copa del Mundo y que no se restringe a la Selección, sino que también menciona a otras figuras del fútbol, tales como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Harry Kane. Además, Jorge Serrano y su hija lanzaron “Cómo no voy a soñar”, una reversión de la mítica “Cómo me voy a olvidar” de Los Auténticos Decadentes.

Argentina lidera el Grupo J con 3 puntos y +3 en goles.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026