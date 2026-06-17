El detalle táctico de Lionel Scaloni que aseguró la victoria de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina se lució en su debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y goleó por 3 a 0 a Argelia en la primera fecha del Grupo J. Con tres goles y una actuación memorable de Lionel Messi, la 'Albiceleste' comenzó con el pie derecho en el certamen y quedó como puntero de su zona mostrando un buen nivel de juego. A pesar de la amplia diferencia en el marcador, el equipo sufrió en ciertos pasajes del partido la intensidad y dinamismo del combinado africano; en el complemento, el entrenador Lionel Scaloni realizó algunos ajustes tácticos que permitieron acomodar el esquema y asegurar la goleada. Entre ellos, el principal fueron los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.

Los ingresos de ambos futbolistas del Atlético de Madrid le dieron más orden defensivo al bloque de la 'Albiceleste', que sobre el final de la primera mitad sufrió algunas llegadas al arco defendido por Emiliano Martínez. El origen de estas jugadas fueron, en su mayoría, desajustes causados por los movimientos de los laterales y extremos argelinos (uno de los principales medios tácticos que utiliza el combinado africano en ataque) que no fueron leídos correctamente por el mediocampo y los carrileros argentinos: Thiago Almada tuvo inconvenientes al realizarle la cobertura a Facundo Medina, y los auxilios de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister no lograban neutralizar la superioridad de los rivales.

En el complemento, Scaloni y su cuerpo técnico leyeron correctamente que, más allá del resultado a favor, ceder la iniciativa por los costados iba a ser un gran problema para Argentina. Por este motivo, pocos minutos después del cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel (de bajo rendimiento), Almada y Lautaro Martínez, quien también sufrió en los retrocesos, salieron para cederles su lugar a la 'Araña' y 'Nico'. Más allá de sus perfiles más defensivos y físicos, sus entradas le permitieron al equipo tener mucha más disciplina; el seleccionado nacional retrocedió metros en la cancha, no les dejó recibir con comodidad la pelota a Hadj Moussa y Maza, y comenzó a darle forma a la goleada desde recuperaciones en el borde de su área que desgastaron a Argelia.

Otro detalle que reforzó esta intención del entrenador fue el posicionamiento de Rodrigo de Paul quien, a pesar de que no es su puesto natural, quedó fijo como volante por derecha y colaboró con Molina para contener a la dupla de Aït-Nouri y Maza (Mohamed Amoura también, que ingresó a falta de media hora). Esto le permitió a Enzo y Mac Allister tomar el eje en el mediocampo y tener una noción más clara de cuáles eran las coberturas que debían realizar y los momentos exactos en que debían hacerlo. Además, la zaga central de Cristian Romero y Lisandro Martínez se mostraron muy firmes en la marca y los anticipos, otro aspecto clave que permitió mantener el arco en cero.

Por otra parte, el ingreso de Nicolás González fue clave en la faceta ofensiva: no sólo asistió a Messi para su hat-trick, sino que la jugada del segundo gol también comenzó con un centro suyo desde la línea de fondo (previa combinación con el '10'), cuyo rebote derivó en los pies de Alexis Mac Allister y que, tras el remate del volante del Liverpool, la propia 'Pulga' se encargó de empujar a la red. Esa verticalidad y versatilidad características de su juego son uno de los principales motivos para entender por qué Scaloni lo tiene bastante en consideración: con él en cancha, Argentina puede explotar más los espacios a la espalda de la defensa rival, particularmente en partidos en los que tiene ventaja en el marcador.

Si bien Julián no tuvo su mejor rendimiento con la 'Albiceleste' en este debut mundialista, su perfil como un delantero que puede asociarse más en el juego colectivo y que presiona con gran intensidad y criterio es fundamental para el combinado nacional. En esa posición de delantero centro, el DT cuenta con dos alternativas de gran jerarquía pero con estilos distintos, lo que le permite ajustar según el momento del encuentro y las características del rival. En este sentido, el hecho de haber conformado una nómina de 26 jugadores apostando por la polifuncionalidad y la versatilidad en varias posiciones de la cancha parece ser, al menos en este arranque, un gran acierto de Lionel Scaloni.