Ideal para ver el Mundial: la conocida marca que ofrece descuentos y beneficios en barras de sonido

Thonet & Vander anunció la extensión de su campaña de promociones hasta fin de mes.

Las barras de sonido se consolidan como uno de los accesorios tecnológicos más buscados para mejorar la experiencia frente al televisor durante el Mundial 2026. En ese contexto, Thonet & Vander anunció la extensión de su campaña de promociones, que mantendrá hasta fin de mes descuentos de hasta el 35%, financiación en 12 cuotas sin interés y otros beneficios para quienes quieran renovar el sistema de audio de su hogar.

La iniciativa incluye precios promocionales en varios equipos de la línea Home Audio, además de ventajas como pagos con Mercado Pago, retiro en sucursales físicas y envíos a todo el país. La propuesta apunta a quienes buscan disfrutar de los partidos con un sonido más potente e inmersivo sin realizar una inversión de contado.

Entre los modelos destacados se encuentran las barras de sonido REIN Gen2 y STERN, dos alternativas diseñadas para ofrecer una experiencia de audio de alta calidad, con un diseño moderno y opciones de conectividad que permiten integrarlas fácilmente a distintos televisores y espacios del hogar.

Según explicó la marca, el creciente interés de los usuarios por complementar los televisores con soluciones de audio fue uno de los factores que impulsó la decisión de extender la campaña. La tendencia refleja una mayor demanda de dispositivos que mejoren la calidad del sonido para películas, series, videojuegos y transmisiones deportivas.

Barras de sonido en promoción

La promoción incluye cuatro productos con un 35% de descuento y la posibilidad de financiarlos en hasta 12 cuotas sin interés:

REIN Gen2: $1.007.500 o 12 cuotas de $83.958,33.

$1.007.500 o 12 cuotas de $83.958,33. STERN: $609.336 o 12 cuotas de $50.778.

$609.336 o 12 cuotas de $50.778. DUNN Gen2: $487.500 o 12 cuotas de $40.625.

$487.500 o 12 cuotas de $40.625. RÖHRE Gen2: $344.500 o 12 cuotas de $28.708.

Además de los precios especiales, los compradores pueden acceder a beneficios adicionales mediante Mercado Pago, optar por el retiro en sucursales físicas o solicitar el envío a cualquier punto del país.

La iniciativa incluye precios promocionales en varios equipos de la línea Home Audio.

Una apuesta para potenciar la experiencia del Mundial

Con esta campaña, Thonet & Vander busca reforzar su presencia en el segmento de audio para el hogar, ofreciendo alternativas que permitan aprovechar al máximo las transmisiones del Mundial 2026.

La marca sostiene que el objetivo es acercar tecnología con prestaciones de última generación a un público cada vez más interesado en mejorar la experiencia audiovisual dentro de casa, combinando calidad de sonido, conectividad y opciones de financiación para facilitar la compra.