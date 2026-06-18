La Selección Argentina de Lionel Messi ya piensa en Austria con varios cambios en la mira

Así sigue la Selección Argentina en el Mundial 2026 tras el comunicado de la familia Messi.

La Selección Argentina continúa con la concentración y los entrenamientos en el lujoso predio de Kansas City, Estados Unidos, antes de enfrentar a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. Sin embargo, se trató de una jornada muy diferente tras al comunicado oficial de la familia de Lionel Messi, el capitán del plantel.

El entrenamiento del jueves 18 de junio en Kansas comenzará a las 19 de Argentina (las 17 locales) y una parte del mismo será abierto a la prensa. Mientras definen cómo continuar con la situación del "10" para ver cómo se encuentra anímicamente, Scaloni piensa en la formación frente a Austria. Las dudas por ahora son Gonzalo Montiel o Nahuel Molina y Lautaro Martínez o Julián Álvarez, aunque podría haber modificaciones en el mediocampo también. El domingo 21 será el turno de trasladarse unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha a las 14.

Los rumores desubicados y desproporcionados acerca del estado de Jorge Messi le molestaron muchísimo a la familia, por lo que determinaron publicar un comunicado oficial aunque no suelen hacerlo. Ahora será el turno de volver al hermetismo absoluto y al perfil bajo históricos del clan del rosarino, a excepción de alguna noticia importante que afecte al propio futbolista.

Jorge Mess se encuentra internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuestión es que entre el propio delantero, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y los miembros de la AFA decidirán los pasos a seguir por estas horas con el astro de Inter Miami. Hasta el momento, no hay cambios y "Leo" seguirá en Kansas, aunque no se descarta que termine viajando a la Argentina en los próximos días.

El día a día de la Selección Argentina antes del partido contra Austria en el Mundial 2026

EntrenamientosA cada vez más intensos en el predio de Kansas hasta el domingo 21 de junio, cuando la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha a las 14.

, donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y ensayos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

El comunicado oficial de la familia Messi sobre la salud de Jorge

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y

evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas

horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de

sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado

una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana

cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto,

cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia

familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni

veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser

objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación

recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la

intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.

Jorge Messi, el agente y sostén clave en la carrera de Lionel

Jorge Messi, padre, representante y faro en la carrera de Lionel.

No solamente se trató del papá del mejor jugador de la historia, sino también del representante y quien lo acompañó en los momentos difíciles de su impresionante trayectoria profesional. Cuando "La Pulga" se fue a vivir a Barcelona a los 13 años lo acompañó Jorge, al igual que cuando trabajaba para que no les faltara nada a él ni a sus hermanos.

Jorge era empleado de la empresa siderúrgica y metalúrgica Acindar de Rosario (Santa Fe), antes de que Lionel llegara a transformarse en una estrella global con millones de fanáticos. En dicha compañía, ocupaba un rol directivo dentro de la industria mientras financiaba y acompañaba los primeros pasos de su hijo en el club de barrio Grandoli y en las inferiores de su amado Newell's.

Además de respaldar a su hijo para que siguiera jugando al fútbol y ayudarlo para conseguir las pruebas en la "Lepra" y River, por ejemplo, convenció a su esposa Celia María Cuccittini. Es que ella no estaba tan decidida para que "Leo" fuera deportista, sino que prefería que estudiara y terminara la secundaria en el colegio.

El 17 de septiembre del 2000 fue un quiebre absoluto en la vida de la familia: con sólo 13 años, Lionel Messi se fue a probar a Barcelona. Viajó con Jorge y el representante de aquel entonces, Fabián Soldini. El traslado, con una escala previa en la capital Madrid, fue organizado con la mediación de Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli, hombres del Barcelona, y se hospedaron temporalmente en el Hotel Plaza de la Ciudad Condal en España.

Posteriormente, en marzo de 2001, las cualidades del astro rosarino en las prácticas en la Ciudad Deportiva del "Blaugrana" hicieron el resto. Obiviamente quedó preseleccionado en las divisiones inferiores del club catalán y el zurdo se mudó definitivamente a España, ahora sí, junto al resto de su familia: su madre Celia y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. Pocos meses después de aquel suceso, Lionel directamente eligió a Jorge como agente y empezó una historia impactante que lo colocan en la actualidad como el mejor futbolista de la historia.