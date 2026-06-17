Los 16 goles de Messi en los Mundiales: uno por uno, cuáles son

Todos los goles de Lionel Messi en Mundiales, luego de su hat-trick ante Argelia.

Lionel Messi deslumbró una vez más al mundo en la presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026: el astro, que la próxima semana cumplirá 39 años, se despachó con un hat-trick en la goleada por 3 a 0 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. Con estos tantos, alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero de la competición con 16 en total.

Por eso, en esta nota repasamos uno a uno todos los goles de la 'Pulga' en Mundiales con la 'Albiceleste'. El recorrido histórico comienza el mismo día de su debut en la edición de 2006, cuando cerró la abultada victoria ante Serbia y Montenegro, pasando por su gran actuación en Brasil 2014, el tanto agridulce en Rusia 2018 y su consagración absoluta como campeón del mundo en Qatar 2022.

Uno por uno: todos los goles de Lionel Messi en Mundiales

1. Argentina vs. Serbia y Montenegro - Fase de grupos - Mundial 2006

En su debut mundialista, la 'Pulga', con apenas 18 años, liquidó el encuentro a los 88 minutos con un buen remate de derecha tras una habilitación de Carlos Tévez. Con la '19' en la espalda, la joven promesa de la 'Albiceleste' había ingresado a falta de un cuarto de hora para el final por Maximiliano Rodríguez.

2. Argentina vs. Bosnia y Herzegovina - Fase de grupos - Mundial 2014

Después de no haber logrado convertir en Sudáfrica 2010, Messi, ya consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo, brilló en fase de grupos con cuatro tantos (uno a Bosnia y Herzegovina, otro sobre la hora a Irán y dos más frente a Nigeria). El combinado dirigido técnicamente por Alejandro Sabella llegó a la final, pero cayó en tiempo suplementario contra Alemania por 1 a 0.

3. Argentina vs. Irán - Fase de grupos - Mundial 2014

4. Argentina vs. Nigeria - Fase de grupos - Mundial 2014

5. Argentina vs. Nigeria - Fase de grupos - Mundial 2014

6. Argentina vs. Nigeria - Fase de grupos - Mundial 2018

El único gol del astro en esta competición, marcada por fuertes diferencias con el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y por un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Otra vez ante Nigeria (su mayor víctima en la competición), soltó un gran tiro de derecha luego de un impecable control a la carrera.

7. Argentina vs. Arabia Saudita - Fase de grupos - Mundial 2022

En el torneo en el que se alcanzó la tan esperada tercera estrella, Lionel fue la máxima figura del plantel campeón en Qatar. Siete goles en total, cinco de ellos en la fase eliminatoria (y dos contra Francia en la final) para cerrar con broche de oro un certamen en el que la Argentina de Lionel Scaloni deslumbró por su enorme nivel y volumen de juego.

8. Argentina vs. México - Fase de grupos - Mundial 2022

9. Argentina vs. Australia - Octavos de final - Mundial 2022

10. Argentina vs. Países Bajos - Cuartos de final - Mundial 2022

11. Argentina vs. Croacia - Semifinal - Mundial 2022

12. Argentina vs. Francia - Final - Mundial 2022

13. Argentina vs. Francia - Final - Mundial 2022

14. Argentina vs. Argelia - Fase de grupos - Mundial 2026

Noche histórica: a una semana de cumplir 39 años, Messi salió como titular, firmó un hat-trick para darle un importante triunfo a la Argentina y se convirtió, junto con Miroslav Klose, en el máximo artillero de la competición con 16 tantos.

15.Argentina vs. Argelia - Fase de grupos - Mundial 2026

16.Argentina vs. Argelia - Fase de grupos - Mundial 2026

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