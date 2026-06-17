Los madridistas lloran desde España por Lionel Messi: "Lo ayudan, era roja"

Lionel Messi volvió a despertar la admiración de millones en el mundo después de sus tres goles para la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, no para todos es felicidad ya que las críticas en España no tardaron en llegar. Más precisamente desde los madridistas que no lo quieren teniendo en cuenta que no sólo no eligió jugar para su país, sino que también dio cátedra cuando enfrentó al Real Madrid con el Barcelona.

Las quejas contra el astro rosarino que con media hora de juego cometió infracción en la salida argelina sobre Aissa Mandi. El hombre del Inter Miami no vio ni siquiera la tarjeta amarilla, lo cual molestó y mucho no sólo a fanáticos, sino también a periodistas de la mencionada ciudad que, para colmo, lo vieron brillar con sus tantos. Por supuesto, los comentarios contra el mejor del planeta no pasaron para nada desapercibidos en las redes sociales.

El llanto de los madridistas por Messi en el Mundial 2026: "Si es otro, lo echan"

"Es demasiado evidente, hermano. Todos vimos como Argentina ganó el mundial pasado, con siete penaltis en siete partidos... le tienen que echar al minuto 30 del partido. Si es cualquiera de los otros 21 jugadores que hay en el campo y no se llama Messi le echan", aseveró el periodista Edu Aguirre en El Chiringuito TV. A su vez, igualmente lo destacó: "tiene mérito con 38 años meter tres goles contra Argelia, pero muy bien. Pero esto no es como empieza sino como acaba".

Lionel Messi la rompió contra Argelia y en España no lo perdonaron

Por otro lado, el panelista del ciclo español siguió insistiendo con la acción del diez de la Selección Argentina y agregó: "Me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja. Hoy en día con VAR... es demasiado obvio. No puedo hablar de que no está bien o no es un gran jugador, obvio es uno de los mejores de la historia pero siempre tiene ahí alguna ayudita que tampoco hace falta, no la necesita".

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