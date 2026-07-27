Ucrania espera prototipo de sistema antimisiles europeo para mediados de 2027

FOTO DE ARCHIVO: Militares ucranianos caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania

Ucrania ​quiere que el prototipo de un sistema antibalístico europeo, cuyo nombre en clave es "Freyja", esté listo durante el primer semestre del año que viene, según ha declarado un ‌alto cargo, en un momento en ‌que Kiev presiona a sus aliados para que le ayuden a conseguir un arma capaz de derribar misiles rusos.

Davyd Aloian, vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, responsable del proyecto Freyja, señaló que un comité directivo internacional encargado de estimar los costes de investigación y desarrollo se reunirá por primera vez en breve.

Los líderes de diez países europeos, entre ellos el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, así como alrededor de una docena de fabricantes del sector de la ​defensa, se reunieron en una ⁠cumbre celebrada en París hace dos semanas para poner en marcha oficialmente la coalición ‌antibalística.

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"Dado que trabajamos con unos plazos tan ajustados, tenemos un objetivo ambicioso: tener ⁠listo un MVP (producto mínimo viable) para el primer semestre ⁠del año que viene", dijo Aloian.

"Se trata de un prototipo que ya pueda demostrar sus primeros resultados prácticos".

Ucrania depende de forma crónica de los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, ⁠que son las únicas armas de su arsenal capaces de derribar de forma fiable ​los misiles balísticos rusos, que viajan a varias veces la velocidad ‌del sonido.

El suministro de los Patriot se ha ‌visto afectado por la inestabilidad política, las escasas existencias y un ciclo de producción ⁠prolongado.

Rusia ha intensificado este mes sus ataques balísticos contra la capital, Kiev, y el importante puerto meridional de Odesa, lanzando docenas de misiles, la mayoría de los cuales Ucrania no pudo derribar debido a la falta de interceptores.

Ucrania está dispuesta a dotar al proyecto Freyja de un lanzador ​y un misil ‌interceptor, algo que Zelenski describió este mes como una mera "cuestión de pruebas". El líder ucraniano ha manifestado que espera que el sistema esté operativo en el plazo de un año.

Kiev espera que sus aliados aporten tecnología, como radares modernos, sensores y conocimientos especializados en sistemas de guía de misiles y electrónica de control. Entre las ⁠empresas de defensa que se han sumado a la iniciativa hasta ahora se encuentran Eurosam —fabricante del sistema interceptor SAMP-T—, así como Leonardo, Thales y Saab.

El fabricante ucraniano de misiles y drones Fire Point, que desarrolló el misil de crucero "Flamingo", ha afirmado que será el socio industrial principal del proyecto. El mes pasado anunció un acuerdo con el fabricante alemán de defensa Hensoldt para suministrar radares al proyecto.

ARQUITECTURA DE SISTEMA ABIERTO

Freyja es un intento de construir una alternativa más económica al Patriot, del que también dependen ‌muchos países europeos. Otros sistemas de defensa aérea, como el franco-italiano SAMP/T y el alemán IRIS-T, aún no han demostrado ser capaces de derribar misiles balísticos.

Zelenski comparó la coalición Freyja con los Lego: encajar piezas de equipamiento de los líderes de la industria de defensa.

Se ha encargado a los fabricantes que desarrollen un marco para un sistema con piezas intercambiables, explicó Aloian.

"La lógica general de este ‌sistema es que se trata de una arquitectura abierta", dijo. "Así que si Dinamarca dice: 'Quiero el sistema Freyja con un radar Weibel de fabricación danesa', no hay problema. Si Suecia dice que quiere el sistema Saab, ‌tampoco hay ningún problema".

Una ⁠de las ideas que se están barajando es la creación de un organismo especial, posiblemente un fondo, para canalizar todas las aportaciones y garantizar una financiación ​estable para el proyecto, señaló Aloian.

También espera que la participación directa de las empresas en el proyecto, junto con los Gobiernos, ayude a reducir la burocracia.

"La coalición debería ser práctica, más que política".

Con información de Reuters