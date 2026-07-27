FOTO DE ARCHIVO. Agentes de policía en una zona acordonada después de que la policía de Seattle respondiera a lo que describieron como un tiroteo con "múltiples" víctimas en el Seattle Center, en Seattle, Washington, EEUU

​Al menos dos personas murieron y otras cinco, entre ellas un niño ‌de 2 ‌años, resultaron heridas el domingo en un tiroteo ocurrido en un festival gastronómico del centro de Seattle, Estados Unidos, según informaron medios de comunicación locales, y la alcaldía de la ciudad ​estadounidense confirmó ⁠que se había detenido a un ‌sospechoso.

La policía instó a ⁠la población a evitar ⁠la zona situada a los pies de la famosa torre Space Needle el domingo ⁠por la tarde, mientras los ​agentes investigaban el tiroteo ‌ocurrido en el festival ‌gastronómico Bite of Seattle.

"Varias víctimas de ⁠un tiroteo. Disparos en el Seattle Center", informó el departamento de policía en la red social X.

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El ​Seattle Times ‌y la cadena de televisión local KOMO, que basa su información en el Cuerpo de Bomberos de Seattle, informaron del número ⁠de muertos y heridos. Varios testigos declararon al Times que oyeron varios disparos alrededor de las 18:00 hora local (0100 GMT).

"Lo ocurrido hoy en el Seattle Center ha sido un acto de violencia atroz", ‌dijo la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, en un comunicado, añadiendo que se había detenido a un sospechoso.

"Las familias afectadas están viviendo el peor momento ‌de sus vidas, y toda una comunidad está tratando de comprender cómo una celebración ‌basada en ⁠la cultura, la conexión y la alegría ha terminado en ​un tiroteo".

Con información de Reuters