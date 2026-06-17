El mundo rendido a Lionel Messi: qué dijeron Gallardo, Haaland, Ronaldo, Mahrez y más

El mundo rendido a Lionel Messi: qué dijeron Gallardo, Haaland, Ronaldo y más

Lionel Messi fue la gran figura de la Selección Argentina en la goleada por 3 a 0 ante Argelia en Kansas City en el marco del debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino marcó tres goles, rompió récords y sigue sumando éxitos tanto a nivel personal como deportivo. A raíz de todo esto, el hombre de Inter Miami de la MLS recibió infinidad de elogios no sólo de personalidades del fútbol, sino también de otros deportes.

Marcelo Gallardo fue uno de ellos, quien para este torneo acompaña a Sebastián "Pollo" Vignolo y equipo en ESPN, pero también hubo rivales que hablaron sobre el diez. Es el caso de Riyad Mahrez, figura argelina que ingresó en el complemento o mismo del DT bosnio del seleccionado africano -Vladimir Petkovic-, que mostró su admiración hacia el futbolista en conferencia de prensa. Las leyendas tampoco faltaron y dejaron en claro lo que opinan de Messi, que tuvo otra noche soñada.

Los elogios de leyendas, personalidades del fútbol y de otros deportes para Messi tras los goles contra Argelia en el Mundial

Marcelo Gallardo

Riyad Mahrez

Ronaldo

Erling Haaland: "Messi es un hombre loco"

Erling Haaland sobre Lionel Messi

Vladimir Petkovic

Thomas Müller

Thomas Müller y su posteo para Lionel Messi

Manu Ginóbili

Patrick Mahomes

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 61 partidos, 54 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 27 partidos, 16 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado austríaco tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 14 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. Días más tarde se verá las caras ante Jordania cerrando su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo.