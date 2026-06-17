El guiño de Tyson a Messi y la Selección Argentina tras la goleada en el Mundial

Mike Tyson rompió el silencio en las redes sociales con un guiño especial a la Selección Argentina tras la goleada por 3 a 0 ante Argelia en el debut del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. La histórica leyenda del boxeo realizó un llamativo posteo en las redes con una foto que no tardó en despertar la locura de los fanáticos en X (ex-Twitter). Es que eligió una foto con la camiseta "Albiceleste" que enloqueció a sus millones de seguidores.

En el comienzo del segundo tiempo del encuentro en Kansas, "Iron Mike" posteó una imagen con la casaca del combinado nacional firmada nada más y nada menos que por Diego Armando Maradona. "A Mike con amor", fueron las palabras que escribió el "Pelusa" para la camiseta que el excampeón mundial de los pesados lleva firmada. Por supuesto, rápidamente recibió una ola de comentarios positivos por dicha publicación con una pelota que estalló rápidamente.

Mike Tyson posteó una foto con la Selección Argentina

El posteo de Mike Tyson para Lionel Messi y la Selección Argentina

Los goles de Messi para la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 61 partidos, 54 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 26 partidos, 13 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado austríaco tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 14 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. Días más tarde se verá las caras ante Jordania cerrando su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial