Insfrán analizó junto al Colegio de Arquitectos el desarrollo de obras en Formosa: todos los detalles

El gobernador Gildo Insfrán recibió este lunes en Casa de Gobierno a las nuevas autoridades del Colegio Público de Arquitectos de Formosa, en el marco de una visita institucional destinada a fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo provincial y la entidad profesional.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el ejercicio de la arquitectura y su articulación con las obras que impulsa tanto el Estado provincial como el sector privado. Tras la reunión, Insfrán reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a las instituciones profesionales, destacando su aporte al desarrollo sostenible y al crecimiento de la provincia.

A través de su perfil de X (ex Twitter), el mandatario formoseño expresó: "Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las instituciones profesionales, valorando su contribución para seguir impulsando el desarrollo sostenible y el crecimiento de la provincia".

El respaldo a las PyMEs

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, destacó el alcance de las políticas que impulsa el Gobierno de Formosa para fortalecer a los pequeños productores y sostuvo que el programa continúa consolidando la actividad rural mediante asistencia integral, capacitación, entrega de insumos y herramientas para mejorar la comercialización de la producción familiar.

En el marco de la celebración por el 30° aniversario del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), que se conmemorará el próximo 15 de septiembre, Casco afirmó que esta iniciativa, creada por decisión del gobernador Gildo Insfrán, constituye uno de los pilares del Modelo Formoseño en materia de desarrollo rural y aseguró que "puede replicarse" en otros territorios para fortalecer la producción de pequeña escala.

El funcionario remarcó que, pese al contexto económico nacional, el programa mantiene su presencia en todo el territorio provincial. "Seguimos firmes en el fortalecimiento de la producción porque tenemos la convicción de que este es el camino que ha decidido nuestro conductor, el gobernador Insfrán", expresó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Asimismo, explicó que el trabajo se desarrolla de manera articulada con distintos organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de la Producción y Ambiente, el CEDEVA y el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, con el objetivo de brindar acompañamiento permanente a las familias rurales que desarrollan su actividad en el campo.

Casco también valoró el papel que cumplen las ferias francas y las ediciones especiales organizadas en fechas con alta demanda, como Semana Santa o el Día de la Independencia, donde los productores comercializan alimentos a precios accesibles, entre ellos los tradicionales chivitos paipperos provenientes del oeste provincial.