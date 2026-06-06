Quién era el Mono Gatica y cuál era su relación con Juan Domingo Perón: "Dos potencias se saludan"

Quién era el Mono Gatica y cuál era su relación con Perón

José María Gatica es sin dudas una leyenda del boxeo argentino. No pudo ser campeón del mundo, pero no hay dudas que dejó su huella en su San Luis natal, como también en Avellaneda. No por nada el Polideportivo donde este domingo 7 de junio velarán los restos de Carlos Alberto "Indio" Solari lleva su nombre. Con el correr de los años llegó a formar una especial relación con Juan Domingo Perón que sellaron con una frase histórica que tuvo lugar tras una pelea.

El "Mono" colgó los guantes en 1956 después de su última pelea cuando noqueó a Jesús Andreoli en Lomas de Zamora. Fueron 85 triunfos (71 por KO) en las 94 peleas que hizo, siete derrotas y dos empates, pero una tuvo un hecho que dejó un diálogo memorable. Corría el año 1950 cuando el mandatario se acercó al púgil y este último esbozó: "General, dos potencias se saludan". Claro que no fue lo único que los unió y -al igual que el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota- también en un punto de su vida tuvo un vínculo con Eva Perón.

El vínculo del Mono Gatica con Juan Domingo Perón

La influencia del presidente en el deporte fue significativa y el "Mono" (apodo que detestaba), fue uno de los beneficiados. Es que sobresalió desde su debut en 1945 hasta su último combate en 1956 y Perón sin dudas lo reconoció. La relación tiene su origen en 1950 cuando el puntano pidió expresamente conocerlo al mismo tiempo que soñaba con pelear en Estados Unidos. El General lo hizo posible y Gatica protagonizó dos combates allí cosechando tanto una victoria como una derrota.

A raíz de la Revolución Libertadora -el Golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955-, sus ansias de seguir peleando se agotaron sólo por el hecho de ser opositor. Lamentablemente prohibieron su licencia de boxeador y la Asociación Argentina de Boxeo lo sancionó de por vida. Aunque realizó algunas peleas más, nunca volvió a ser aquel boxeador que supo lucirse en cual ring pisó.

La trágica muerte del Mono Gatica y lo que perdió tras la de Eva Perón

La muerte de Eva Perón y las subsecuentes transformaciones políticas en Argentina dejaron a Gatica sin el apoyo que había disfrutado anteriormente. Fue marginado por el nuevo régimen, que prefería desvincularse de figuras controvertidas como él. Gatica intentó revivir su carrera en otras partes de América Latina, pero nunca logró recuperar su antigua gloria. Un enfrentamiento como luchador ante Martín Karadagian a beneficio de Tigre lo dejó con una lesión en el tobillo de la que no se pudo recuperar de la mejor manera.

El Microestadio José María Gatica, en Avellaneda

El trágico final de Gatica ocurrió el 12 de noviembre de 1963, después de ser atropellado dos días antes por un colectivo 295 a la salida de la cancha de Independiente cuando trató de subir. Tras luchar por su vida, falleció a causa de las graves lesiones sufridas. Su muerte prematura a los 38 años dejó una marca indeleble en el deporte y la cultura argentinos, cerrando un capítulo de triunfos y tragedias que aún resuena en la memoria colectiva del país.