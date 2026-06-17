La frase de Messi sobre Nadal con la que sorprendió al mundo del tenis tras brillar en el Mundial

La frase de Messi con la que sorprendió al tenis tras brillar en el Mundial

Lionel Messi habló tras la goleada por 3 a 0 de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino sorprendió con una frase en la que incluyó a Rafael Nadal en sus declaraciones con TyC Sports. Por supuesto, las palabras del futbolista que se convirtió en el máximo artillero vigente de la historia de los mundiales no tardó en trascender en las redes sociales y más aún refiriéndose a otra leyenda.

"Me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy así bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, siempre quiero dar el máximo, me quiero sentir bien, disfruto de esa manera mientras pueda. Mientras esté bien para hacerlo ahí estaremos", fueron las palabras del actual jugador del Inter Miami de la MLS que brilló con un triplete que le sirvió no sólo a la "Albiceleste", sino también a él para alcanzar a Miroslav Klose con 16 gritos en las copas del mundo.

Lionel Messi firmándole una camiseta argentina a Rafael Nadal

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