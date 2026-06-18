La Selección Argentina mira a Austria: clima ideal, confianza plena y alivio por Tagliafico

La Selección Argentina vive un clima ideal en Kansas y recupera jugadores.

La Selección Argentina transita la mejor semana desde que llegó al predio de Kansas City en Estados Unidos, en pleno Mundial 2026. Al margen de los últimos entrenamientos fueron muy positivos desde los trabajos en sí y desde la intensidad, el envión anímico que significó la actuación del capitán Lionel Messi con los tres goles a Argelia en el debut también fue trascendente.

Ya con el foco puesto en Austria para la segunda fecha, la energía positiva es absoluta en cuanto a las prácticas y en el día a día también en el hotel, situado a unos 20 minutos en micro. El "Family Day" en la concentración les permitió a los jugadores relajarse un poco y pasar tiempo con sus seres queridos. El asado que pasó, el que se viene el sábado 20 de junio (siempre es dos días antes de cada encuentro) y el ambiente en general es de pura confianza y optimismo.

En el seno de la "Albiceleste" son conscientes de que nadie gana una Copa del Mundo en el primer partido, pero también de que hay pocos equipos que pueden alcanzar el nivel de la "Scaloneta" si está en una buena jornada. Apenas algo de Inglaterra, el segundo tiempo de Francia y el complemento de Alemania "metieron miedo" en la primera fecha que acaba de terminar.

Tan bueno es todo lo que sucede en la diaria que la Selección Argentina hasta podría recuperar a Nicolás Tagliafico en el Mundial 2026, quien se perdió el debut tras el desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo que sufrió tres antes. El cronista Diego Monroig, de ESPN, aseguró en el noticiero SportsCenter que el lateral izquierdo que es habitualmente titular "evoluciona muy bien y apunta a estar frente a Austria". De cualquier manera, el rendimiento de Facundo Medina en esa posición fue muy positivo frente a Argelia, por lo que desde el cuerpo técnico no arriesgarán al ex Banfield e Independiente si no encuentra en óptimas condiciones físicas.

Quien ya está listo para sumar minutos en el segundo tiempo es nada menos que Leandro Paredes, repuesto totalmente de la lesión muscular en el isquiotibial derecho. Ahora, solamente le falta rodaje y es probable que ingrese ante Austria. Si todo sale bien, hasta podría ser titular en la tercera fecha contra Jordania.

La Selección Argentina vive un clima ideal en Kansas y recupera jugadores.

Con Emiliano "Dibu" Martínez cada vez mejor tras la fractura en el anular de la mano derecha por la que llegó con lo justo al estreno, la incógnita en el lateral derecho permanecerá hasta último momento entre dos futbolistas que estuvieron "tocados" durante toda la previa: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Por lo tanto, no se descarta que jueguen un tiempo cada uno nuevamente. El resto del equipo sería el mismo, con la presión de Julián Álvarez, ya recuperado físicamente pero falto de ritmo, sobre Lautaro Martínez para ser el centrodelantero titular.

El cronograma de la Selección Argentina antes de enfrentar a Austria en el Mundial 2026