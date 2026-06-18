Nuevo DT de Túnez se enfrenta a una dura prueba contra el "mejor equipo de Asia" en el Mundial

El seleccionador de Túnez, Hervé Renard, durante la conferencia de prensa

Por Laura ​Gottesdiener

MONTERREY, México, 18 jun (Reuters) - Túnez pondrá a prueba a su nuevo entrenador, ‌Hervé Renard, ‌que casi no ha tenido tiempo para entrenar, cuando el equipo se enfrente a Japón el sábado en Monterrey, con los norteafricanos necesitando desesperadamente sumar puntos tras un comienzo de torneo ​que ha ⁠sido una auténtica pesadilla.

El DT francés ‌apenas ha tenido tiempo ⁠de adaptarse a su ⁠nuevo cargo tras ser llamado a toda prisa para ocupar el puesto del destituido ⁠Sabri Lamouchi, quien pagó el ​precio de la aplastante ‌derrota 5-1 ante Suecia ‌en su debut.

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Ahora, Renard tiene que ⁠motivar a su equipo para que salte al campo contra un rival que, como él mismo admite, ​no será ‌fácil.

"Conozco muy bien la calidad de este equipo", afirmó. "Japón es la mejor selección de Asia".

Los cuatro veces campeones de Asia hicieron ⁠honor a esa reputación en su debut en el torneo, demostrando su resistencia al remontar dos veces y arrancar un empate 2-2 a los Países Bajos.

El dramático gol del empate final de Daichi ‌Kamada en el minuto 88 puso de manifiesto una actitud de no rendirse nunca que podría suponer un problema para la frágil defensa tunecina.

Con Suecia ‌liderando el Grupo F con tres puntos y tanto Japón como los Países Bajos ‌empatados a ⁠un punto, Túnez, colista de la zona, sabe que el ​partido del sábado será decisivo para su campaña.

Con información de Reuters