El tenso cruce entre Evelyn Botto y Valeria Mazza en El Trece: “Yo tengo…”

Valeria Mazza y Evelyn Botto protagonizaron un momento incómodo en Otro Día Perdido.

Valeria Mazza y Evelyn Botto protagonizaron un incómodo intercambio en el programa Otro Día Perdido (El Trece). Todo comenzó cuando la comediante sugirió que la modelo pudo recuperar su figura fácilmente después de sus embarazos gracias a la genética y al "buen metabolismo".

Durante la emisión del programa, la top model reveló cómo fue su experiencia estando embarazada. En ese sentido, aseguró que fue una experiencia “maravillosa” y que “pondría el cuerpo mil veces más”. Luego de estas palabras, Botto señaló: “Tenés un buen metabolismo”.

A pesar de que el comentario de Evelyn fue en un tono ameno, la modelo respondió con un matiz algo seco: “Fue sacrificio, mi amor. Yo tengo mucha disciplina, voluntad y ganas”. Sin embargo, la conversación no terminó ahí. También afirmó que, tiempo atrás, Mario Pergolini era “una molestia”. Para reforzar su postura, explicó que la versión actual del conductor es “mucho más agradable”, mientras que antes, según ella, “molestaba todo el tiempo”.

Valeria Mazza pasó por cuatro embarazos junto a Alejandro Gravier

La modelo Valeria Mazza tuvo cuatro embarazos junto al empresario Alejandro Gravier, todos marcados por ser llevados adelante con tranquilidad, actividad física moderada y atención médica en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su primer embarazo, la modelo no quiso saber el sexo del bebé previamente. El parto se adelantó una semana y fue natural.

Su segundo embarazo llegó cuando Balthazar tenía poco más de dos años. Valeria redujo sus compromisos laborales en el exterior meses antes, manteniendo una excelente salud y su característico buen humor. Por otro lado, el tercero transcurrió con normalidad, mientras que el cuarto fue emotivo ya que marcó la llegada de la nena a la familia de hijos varones. Ella nació por parto natural tras tres horas de esfuerzo, pesando 3,7 kg.

