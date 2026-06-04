Quién es Frida Mazza: a qué se dedica la hermana menor de Valeria Mazza

Frida Mazza forma parte de una familia estrechamente vinculada al mundo de la moda y las pasarelas

Frida Mazza comenzó a despertar interés en el mundo de la moda y las redes sociales gracias a su vínculo con una de las figuras más emblemáticas de las pasarelas argentinas. Aunque lleva uno de los apellidos más reconocidos del sector, eligió construir su camino con perfil bajo y una estrategia alejada de la exposición inmediata.

Frida Mazza creció bajo la influencia de una familia ligada a la moda

Nacida en Santa Fe, Frida Mazza tiene 20 años y es hija de Mónica Ferreira y Raúl Mazza. Su historia familiar está inevitablemente asociada al éxito de su hermana mayor, Valeria Mazza, considerada una de las modelos argentinas más importantes de todos los tiempos.

La diferencia de edad entre ambas es de 34 años, una distancia generacional que marcó experiencias muy distintas. Mientras Valeria inició su carrera siendo adolescente, fue descubierta por Roberto Giordano y alcanzó reconocimiento internacional en la década de los noventa, Frida creció observando desde cerca una industria en la que el apellido Mazza ya era una referencia consolidada.

Esa situación le permitió conocer el funcionamiento del mundo de la moda antes de dar sus primeros pasos profesionales. En lugar de enfrentarse a un terreno desconocido, tuvo la oportunidad de aprender desde adentro cómo se construye una carrera en un ámbito altamente competitivo.

A qué se dedica Frida Mazza y cuáles fueron sus primeros trabajos

Aunque todavía se encuentra en una etapa inicial de su desarrollo profesional, Frida Mazza comenzó a vincularse con el modelaje a través de colaboraciones con emprendimientos y marcas de moda.

A diferencia de otras figuras emergentes que buscan rápidamente un lugar en grandes desfiles o campañas internacionales, sus primeras experiencias laborales estuvieron enfocadas en proyectos de menor escala. Esta decisión parece responder a una estrategia gradual, orientada a ganar experiencia y construir una identidad propia antes de asumir desafíos de mayor exposición.

Su presencia en redes sociales también acompaña ese perfil. Actualmente mantiene una comunidad de seguidores relativamente pequeña en comparación con la enorme visibilidad que caracteriza al entorno Mazza-Gravier. Sin embargo, ese crecimiento sostenido demuestra que el interés por su figura surgió de manera natural y no como resultado de una búsqueda permanente de notoriedad.

Dentro de la industria, especialistas y referentes comenzaron a notar su potencial gracias a una imagen elegante, sobria y coherente con las tendencias actuales.

La joven comenzó a desarrollar sus primeros proyectos profesionales mientras construye una identidad propia dentro del sector

El vínculo de Frida Mazza con Taína Gravier llama la atención en redes

Más allá de la relación con Valeria Mazza, uno de los aspectos que más curiosidad genera entre los seguidores de la familia es el vínculo que mantiene con Taína Gravier, hija menor de la modelo y del empresario Alejandro Gravier. Entre ambas existe una diferencia de edad muy reducida, de apenas dos o tres años, lo que contribuyó a construir una relación mucho más cercana a la amistad que a la tradicional dinámica entre tía y sobrina.

Con frecuencia aparecen juntas en reuniones familiares, viajes y eventos vinculados al mundo de la moda. Esa cercanía quedó reflejada en numerosas publicaciones compartidas en redes sociales, donde la complicidad entre ambas suele captar la atención de los usuarios.

Incluso, el parecido físico entre las dos generó comentarios recurrentes. Los rasgos faciales similares, la estética elegante y el estilo minimalista llevaron a que muchos seguidores llegaran a confundirlas en fotografías grupales.

El estilo minimalista que la diferencia dentro de la nueva generación

Uno de los atributos más destacados de Frida Mazza es la construcción de una imagen personal alejada de los excesos. Su estilo se caracteriza por la elegancia discreta, las prendas de líneas simples y una presencia que prioriza la naturalidad.

Las primeras apariciones públicas se dieron principalmente en eventos benéficos y reuniones vinculadas al círculo familiar. Con el paso del tiempo, esa presencia comenzó a llamar la atención de profesionales de la moda que identificaron en ella una personalidad propia.

Lejos de depender exclusivamente del prestigio de su apellido, Frida Mazza parece apostar por un crecimiento progresivo dentro de la industria. Con una identidad visual definida y sus primeras experiencias en el modelaje, forma parte de una nueva generación que busca abrirse camino combinando herencia familiar, preparación y perfil propio.