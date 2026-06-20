El truco viral para mantener los pies calientes en invierno.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las soluciones caseras para combatir el frío vuelven a ocupar un lugar central en redes sociales. Entre ellas, un método tan simple como llamativo se volvió viral, usar papel aluminio dentro del calzado para mantener los pies más abrigados.

La idea es tan básica como inesperada. Consiste en colocar una lámina de papel aluminio dentro de las zapatillas o zapatos, ya sea debajo de la plantilla o entre la suela interna y la media. Quienes lo prueban aseguran que ayuda a reducir la sensación de frío que sube desde el piso, algo especialmente frecuente en superficies de cerámica, cemento o mosaico durante el invierno.

Cómo actua el aluminio contra el frío

El fundamento detrás de este truco está en las propiedades del material. El aluminio funciona como una especie de barrera térmica, no genera calor, pero puede ayudar a reflejar parte del que produce el propio cuerpo y a disminuir la pérdida de temperatura hacia el exterior.

De esta forma, se genera una sensación de mayor aislamiento en los pies, lo que explicaría por qué algunas personas lo adoptan como recurso en jornadas largas de trabajo de pie, caminatas extensas o en casos de sensibilidad al frío o mala circulación.

Usar papel aluminio dentro del calzado para mantener los pies más abrigados se convirtió en el truco más viral del invierno 2026.

Paso a paso del método

La aplicación del truco no requiere más que unos minutos:

Sacar la plantilla del calzado.

Recortar un trozo de papel aluminio con una forma similar.

Colocarlo dentro del zapato.

Volver a ubicar la plantilla encima.

Usar medias secas y, de ser posible, gruesas o térmicas.

En muchos casos, este método se combina con medias de lana o tejidos térmicos para reforzar el efecto durante los días más fríos. Aunque el hack casero se popularizó rápidamente en plataformas digitales, especialistas en salud y bienestar advierten que no se trata de una solución definitiva. El papel aluminio, por sí solo, no genera calor y su efecto aislante es limitado.

Además, en ciertos contextos podría favorecer la acumulación de humedad dentro del calzado, lo que termina generando incomodidad o incluso el efecto contrario al deseado.

Por eso, se recomienda entenderlo como un recurso complementario y no como reemplazo de un calzado adecuado, medias térmicas o hábitos que favorezcan la circulación y el abrigo natural del cuerpo. En definitiva, una tendencia viral más que suma curiosidad al invierno, pero que no reemplaza las soluciones tradicionales para mantener el calor en los días más fríos.