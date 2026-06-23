Los detalles de la lujosa casa de Claudia Villafañe.

Claudia Villafañe, empresaria y ex esposa de Diego Maradona, mostró su imponente casa ubicada en el norte del conurbano bonaerense. El hogar se destaca por su combinación de líneas contemporáneas con detalles clásicos, logrando un equilibrio entre elegancia y funcionalidad que pone el foco en la vida en familia.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue la cocina, un ambiente pensado para lucirse. Cuenta con una amplia isla y electrodomésticos integrados, y está decorada con una paleta de colores que mezcla blancos, grises y negros, generando una estética limpia y moderna.

Este rincón se volvió el lugar preferido de Villafañe para grabar contenidos y compartir recetas, reflejando su pasión por la gastronomía, que la llevó a brillar en MasterChef Celebrity, donde fue campeona.

Los detalles de la casa de Claudia Villafañe

El resto de la casa sigue una línea de tonos neutros que potencian la luz natural y aportan unidad visual a cada ambiente. La decoración se mantiene sencilla, evitando recargar los espacios y priorizando muebles funcionales con un aire clásico. Cuadros puntuales y texturas cálidas suman detalles de color justo para romper la monocromía sin perder la armonía.

En el living, los sillones grandes y los sectores especialmente diseñados para el descanso conforman un ambiente cómodo y fluido, donde la circulación es natural y pensada para la comodidad diaria. Cada rincón refleja un equilibrio entre lo moderno y lo clásico, con una impronta minimalista que prioriza la utilidad y el confort.

Pero la casa no se limita al interior. Uno de los atributos más reconocibles de la propiedad es su cercanía al agua. En el exterior, galerías, jardines y zonas de descanso con vistas abiertas al agua invitan a disfrutar del paisaje y a extender la vida familiar hacia afuera. Este vínculo con la naturaleza refuerza la idea de un hogar contemporáneo, que combina estilo y practicidad para el día a día.

Lejos de un lujo ostentoso, la vivienda de Claudia Villafañe cuenta una historia de familia, buen gusto y funcionalidad. Cada detalle habla de sus prioridades y de un estilo propio que apuesta a la sencillez con elegancia, creando un espacio pensado para vivir y disfrutar en cada momento.

Con cocina protagonista, amplios ventanales, vista al entorno natural y ambientes pensados para compartir, la casa de Claudia muestra una búsqueda clara: priorizar la comodidad, la funcionalidad y la vida familiar en un entorno tranquilo.