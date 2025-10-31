La durísima crítica de Claudia Villafañe a Milei por los jubilados: "Eso".

La mediática y ex esposa de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, salió a bancar la lucha de los jubilados, los trabajadores del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales. Qué dijo.

Villafañe dijo presente en "Un día maradoneano", el evento que el canal de stream Olga organizó con motivo del 30 de octubre, día en que Maradona hubiera cumplido 65 años.

Allí, Claudia Villafañe recordó al histórico futbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2025. "Él es pueblo. Fue, es y será siempre pueblo", consideró, antes de opinar que Diego estaba "del lado de la gente más humilde".

La banca a los jubilados, al Garrahan y a la universidad pública

Luego, la ganadora de Masterchef Celebrity 2020 siguió: "Él ahora no está, pero todas sus frases y sus dichos quedan espectaculares ahora. Defendiendo a los jubilados, al Garrahan, a la universidad pública. Eso está más presente que nunca con todos sus actos". Para Villafañe, los "dichos" que Maradona hizo "en su momento", ahora "son tremendamente válidos" y están "vigentes".

Cuando estaba vivo, Diego Armando Maradona defendió a todos los sectores vulnerables de la Argentina siempre que tuvo la posibilidad. De hecho, cuando caminando por la calle una persona le recriminó que no salía a bancar a los jubilados, estalló de la bronca frente a las cámaras de televisión que lo acompañaban. "Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza", expresó.