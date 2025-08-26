Claudia Villafañe chocó con su auto y fue asistida por el SAME.

Claudia Villafañe protagonizó un choque en las primeras horas del día y fue asistida por el SAME. Cómo se encuentra la empresaria y viuda de Diego Maradona tras el accidente y qué dice el parte policial.

El accidente se produjo en las inmediaciones de la cancha de River Plate en Avenida Udaondo, a la altura de Puente Labruna, y el parte policial indica que “se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indebida (giro en U) colisionando levemente un auto particular”.

Además, el documento revela que "la persona afectada por el choque se encuentra ilesa, mientras que la imputada (Villafañe) presenta una lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, concurriendo por medios propios a un nosocomio cercano".

La noticia no tardó en hacerse viral y la periodista Marina Calabró confirmó que el SAME asistió a la ganadora de MasterChef Celebrity: “Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”.

Cómo sigue la salud de Claudia Villafañe

En declaraciones a Infobae Claudia Villafañe aclaró su estado, aunque se mostró escueta en su respuesta: "Estoy bien. Gracias". Por otro lado, volvió a tener actividad en las redes sociales y sobre las 16 publicó una historia de Instagram junto a una amiga a la que le prestó una cartera.

En sus redes sociales, Gianinna Maradona dio algunos detalles sobre la salud de su mamá y contó: "Es cierto que mi mamá chocó. LO QUE NO ES CIERTO ES QUE SU VIDA CORRE PELIGRO. Gracias a Dios está bien, le dieron 3 puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía espectacular". También criticó el tratamiento del tema que tuvo la prensa, al igual que su hermana Dalma.