Makintach, la jueza actriz del caso Maradona: a juicio político y con recorte de sueldo

El jurado de enjuiciamiento que sigue la denuncia contra la jueza de San Isidro Julieta Makintach declaró admisible el proceso en su contra luego de que se suspendiera el juicio por la muerte de Diego Maradona tras descubrir que se estaba grabando un documental sin ningún tipo de autorización y en el cual la magistrada era la actriz principal. “Justicia Divina”, según estaba planeado que se llamase ese documental, fue descubierto en medio del debate y, de manos de los fiscales, se supo que ya existía un trailer y un esquema para la grabación y edición del mismo donde los detalles dejaban a la jueza Makintach como una pieza esencial.

La semana pasada la Jueza Julieta Makintach había presentado a través de su defensa tres planteos que fueron rechazados por el Jurado de Enjuiciamiento. Dos de esos planteos correspondían a recusaciones contra jurados, otro pedía la suspensión del juicioe involucrar a los jueces Savarino y Di Tomasso.

Noticia en desarrollo...