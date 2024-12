Claudia Villafañe y una escalofriante revelación sobre Diego Maradona.

Claudia Villafañe es una de las figuras más destacadas que tiene la televisión argentina. Más allá de su recordado matrimonio con Diego Maradona, supo hacerse un lugar en los medios y actualmente lidera Plan V, realizando eventos en muchísimos lugares del país. Sin embargo, en esta oportunidad es noticia por los detalles que brindó sobre la última llamada que "Pelusa" le hizo horas antes de morir.

En diálogo con La Nación, Claudia Villafañe aseguró que Diego Maradona la llamó dos días antes del fatídico final. Ella no pudo atenderlo ya que estaba durmiendo, e intentó devolverle el llamado sin éxito: "Me quedó pendiente saber qué necesitaba 48 horas antes del 25 de noviembre, que tuve una llamada perdida a la madrugada y no la sentí. Estaba durmiendo. Cuando me desperté, llamé y no me atendían".

"Llamé a Jonathan, que es el hijo de su hermana que estaba con él en el último tiempo. 'Me llamó el tío y no lo pude atender', le dije. Y me dijo: 'Ahora ya le dieron las pastillas y está dormido'. Y bueno, nunca supe qué necesitaba o si me quería decir algo, pero te quedás con esa espina de no saber qué pasaba", se lamentó Claudia Villafañe.

Diego Maradona, Claudia Villafañe y la continuidad de su familia más allá de la separación

Habiéndose separado a mediados de la década de 2000, Diego Maradona y Claudia Villafañe continuaron juntos a nivel familiar. Compartieron muchos eventos en común, y el crecimiento de su nieto Benjamín. "Siento que Benja fue el que más lo disfrutó y él a Benja, porque era sus ojos. De donde estaba se tomaba un avión para lo que sea. Giani llamaba y decía: 'Benja se cayó' o un día lo mordió un perro, lo tuvieron que llevar a coser y mi bronca era que él llegaba primero, antes que yo. Aunque no estábamos juntos, compartimos un montón de cosas, de familia, de hijas y de nietos. Cumpleaños, fiestas", aseguró "La Claudia".

"Yo siempre separé lo que éramos nosotros como pareja, lo que fuimos, con lo que es la familia. Le pasa a todas las personas que se separan, para el papá y la mamá los hijos son de los dos y qué mejor que poder salir a cenar todos. Cuesta pasar esa barrera pero una vez que ya la pasaste, que está todo calmo, se puede. Él venía con la pareja que tenía en su momento y yo la atendía, no me molestaba. Con tal de que las chicas pudieran estar con él, no importaba", expresó Claudia Villafañe sobre su vínculo con Diego Maradona.

¿Claudia Villafañe a OLGA en 2025?

"No, no me llamó nadie. Te estás equivocando de lugar. De Olga no me llamó nadie y en Bondi lo único que estoy haciendo ahora son unas recetas de Navidad con Dalma. Me encanta, lo disfruto un montón porque peleamos. Ella de cocina cero, pero me da una mano", aseguró Claudia Villafañe.